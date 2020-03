Hockenheim. (pol/rl) Zwei Autos kollidierten an der Einmündung der Autobahnabfahrt von der A61 auf die Landesstraße L722 am Sonntagabend. Laut Polizeibericht wollte eine 40-jährige Skoda-Fahrerin nach links auf die L722 in Richtung Altlußheim abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines mit fünf Personen besetzten Seat Leon, der auf der L722 in Richtung Hockenheim-Talhaus fuhr.

Der 34-jährige Seat-Fahrer und seine 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die drei Personen auf der Rückbank, davon zwei Kinder, blieben unverletzt. Die drei Insassen des Skoda, davon ein Kind, blieben ebenfalls unverletzt. Die beiden Autos waren Totalschäden und wurden abgeschleppt.

Da zunächst nicht klar war, ob es Schwerverletzte gab, wurde ein Rettungshubschrauber zum Unfallort beordert, der letztlich aber nicht gebraucht wurde.