Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Schadstoffbelastungen im Hockenheimer Schulzentrum, insbesondere der Hartmann-Baumann-Schule, kommen Hockenheim teuer zu stehen: Dass Kosten in Höhe von 7,8 Millionen Euro für den Erwerb von Containern zur Zwischenunterbringung von Schülern der Hartmann-Baumann-Schule und der Schule am Kraichbach die städtischen Haushalte der nächsten zwei Jahre an den Rand des Machbaren bringen werden, wollte Oberbürgermeister Marcus Zeitler nicht verschweigen: "Ich weise Sie darauf hin, dass, wenn Sie heute dem Ankauf zustimmen, diese Entscheidung Auswirkungen auf einen Haushalt haben wird, der noch gar nicht aufgestellt ist."

Trotzdem stimmte der Gemeinderat zu. Mit Rücksicht auf die besorgten Eltern wolle man die Schüler schnell aus den belasteten Schulteilen heraus bringen. Und dazu gebe es momentan keine andere Lösung als eine Containerschule, so Zeitler.

Allerdings sieht es eher nach einer mindestens fünf Jahre andauernden Containerschule aus. Immerhin ist von insgesamt 205 Containern die Rede. Entstehen soll eine zweistöckige Anlage in den Schulhöfen der Theodor-Heuss-Realschule und der Hartmann-Baumann-Schule. Auch in der Arndtstraße werden Container aufgestellt. Die Schüler aus den mit Schadstoffen belasteten Riegelgebäuden 1 und 2 sollen dort einziehen. Dann werden die Riegelgebäude bis auf die Grundplatte abgerissen, denn eine Sanierung erscheint nicht sicher genug. Erst wenn auch andere Teile der Schulen saniert sind, können die Schüler zurückkehren.

Wenn dann die Container leer stehen, können sie auf die Betonplatten der abgerissenen Riegelgebäude umgesetzt werden, wo sie nicht dauerhaft, aber so lange wie nötig stehen bleiben. Die Schüler können dann entsprechend verteilt werden. "Die Containerschule ist wie eine normale Schule mit Sanitärbereichen, Brandschutz, Verwaltungsräumen, Gängen und Klassenzimmern. Besonders der Brandschutz hat uns strenge Auflagen gemacht. Eine dreistöckige Anlage wurde uns da verwehrt", erklärte Zeitler.

"Ich muss sagen, diese enormen Kosten haben mich heute Nacht kaum schlafen lassen", erklärte SPD-Fraktionschef Willi Keller. Doch der Kauf sei günstiger als eine Miete über mindestens fünf Jahre hinweg, entgegnete Zeitler. Man habe sich auch nach gebrauchten Containern umgesehen, aber die seien tatsächlich "sehr gebraucht gewesen". Wie man mit den Containern nach der Sanierung der Schulen umgehe, sei noch offen. Ein Wiederverkauf käme infrage, auch eine weitere Nutzung für eventuell nötige Kindergarten-Erweiterungen. Man könne auch über die Schadstoffsanierung hinaus denken. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium steht in naher Zukunft zur Sanierung an. Man könnte auf Grundlage der Container ein umfassendes Gesamtschulsanierungskonzept entwerfen. "Jedenfalls ist die heute vorgeschlagene Lösung, die einzige, die uns eingefallen ist", gab Marcus Zeitler zu.

Das Gesundheitsamt gestattet der Stadt den Schulbetrieb trotz der gemessenen Schadstoffwerte bis zum Ende des Schuljahrs 2019/2020. Wenn man aber den vorgegebenen Sanierungszielwert bis dahin nicht einhalte, müsse man die Schule räumen. "Dann müssen unsere Schüler auf andere Schulen im Umland verteilt werden. Das möchte ich nicht verantworten", betonte der Hockenheimer Rathauschef.

Er wies auch darauf hin, dass die Zeit knapp werde: Es müsse eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Allein die Vorbereitung dazu dauert drei Monate. Die Lieferzeit von Containern liegt gegenwärtig bei drei bis vier Monaten. Dann müssen sie aufgebaut und Anschlüsse für Wasser, Abwasser, EDV und Strom installiert werden. Zur extremen Kostenbelastung kommt die Bindung an das Ergebnis einer Ausschreibung hinzu. Wenn ausgeschrieben sei, müsse man das günstigste Angebot akzeptieren, auch wenn es weit über den geplanten 7,8 Millionen Euro liege, gab der Zeitler zu bedenken.

Mit einem Stöhnen stimmten die Gemeinderatsmitglieder schließlich der Ausschreibung von vier Containeranlagen mit 202 Einzelcontainern zu. Im Anschluss wurde dem Gremium noch die Raumluftmessungen in der Hubäcker Grundschule und im Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium vorgestellt. Wenigstens dabei gab Zeitler Entwarnung: "Es wurde nichts gefunden."