Hockenheim. (pol/mün) Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckte die Polizei zwei professionelle Marihuana-Plantagen im Keller und Erdgeschoss eines Anwesens in Hockenheim. Ein 50-jähriger Tatverdächtiger wurde dort festgenommen und sitzt in Untersichungshaft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Seit August soll der Mann mit seinen bislang noch unbekannten Komplizen das illegale Rauschgift angebaut haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit dem Marihuana handeln wollte.

Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg fanden am Freitag in der ersten Plantage etwa 280 und in der zweiten etwa 390 Marihuana-Pflanzen. Die Pflanzen waren teilweise ausgewachsen und erntereif.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde gegen den 50-Jährigen am Samstag Haftbefehl erlassen. Es bestehe Verdunklungs- und Fluchtgefahr - der Festgenommene ist vietnamesischer Staatsbürger.