Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Eine Eidechse wird aufgespürt und sanft vom Erdloch wegdirigiert. Dann erfolgt der Zugriff: Eine schnelle Handbewegung, und das Tier ist im Sack. Umsiedlungsaktionen, zum Schutz der Eidechse gedacht, sind kein Hexenwerk. Auch beim gefährdeten Feldhamster ist das machbar, wenn auch nicht immer von Erfolg gekrönt. Siehe Mannheims Umsiedlungsaktion beim Bau der SAP-Arena.

Aber eine Haubenlerche ist keine Eidechse und auch kein Hamster. Wie eine Umsiedlungsaktion bei der Haubenlerche gelingen könnte, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Und trotzdem favorisiert Oberbürgermeister Marcus Zeitler eine solche Umsiedlung der gefährdeten und seltenen Haubenlerche, um "Links vom Mörscher Weg", in unmittelbarer Nähe des Sportflugplatzes, ein dringend benötigtes Gewerbegebiet zu ermöglichen.

Seltene Vogelart versus Bebauungsdruck aus der Wirtschaft. Da prallen exemplarisch wirtschaftliche Notwendigkeiten und ökologischer Lebensraumschutz aufeinander. Auf welcher Seite der Naturschutzbund (Nabu) dabei steht, ist klar. Klar ist auch: Einfangen und an einen neuen Standort bringen geht kaum. "Man müsste den Vögeln in der Nachbarschaft geeignete Areale anbieten, die sie freiwillig besiedeln", meint dazu Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu Rhein-Neckar-Odenwald. Die Stadt Hockenheim hat als Alternative für die Vögel Flächen am nahe gelegenen Auchtergrund ins Gespräch gebracht. Als Ausgleichsfläche je Haubenlerchen-Brutpaar werden 1,5 Hektar von Naturschützern ins Spiel gebracht.

Gefährdet: Die Haubenlerche. Foto: dpa

Für Eidechsen werden nur 120 bis 160 Quadratmeter je Tier veranschlagt. Extensiv bepflanzte Flachdächer, die andernorts schon ausprobiert wurden, scheinen räumlich nicht ausreichend. "Krähen und Rabenvögel haben da leichtes Spiel, die Gelege der Haubenlerche als willkommene Ergänzung in ihren Speiseplan aufzunehmen", so Kranz.

Laut Nabu Baden-Württemberg gab es im Jahr 2020 in Hockenheim nur noch fünf Haubenlerchen-Brutreviere im Bereich des "Dänischen Lagers" und im Industriegebiet Talhaus. "Die Haubenlerche hat eindeutig das erste Nutzungsrecht, und die Stadt Hockenheim sollte dieser Art ein lebenslanges Wohnungsrecht einräumen", so der Nabu.

"Der kleine Punker", wie die Haubenlerche wegen ihres aufgestellten Federkamms auch bezeichnet wird, belegt auf der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten den Gefährdungsgrad 1: Vom Erlöschen bedroht. "Das ist gleiche Liga wie Spitzmaulnashorn und Orang-Utan. In ganz Baden-Württemberg wird die Art bestenfalls noch auf 100 Brutpaare geschätzt. Die Tendenz ist fallend. 1999 sollen es noch 500 Paare gewesen sein. Ein regionaler Schwerpunkt im Südwesten liegt eindeutig in Nordbaden und der hiesigen Region. Deutschlandweit ist die Art vor allem noch in Nord-Ost-Deutschland zu finden. Es kommt auf jedes Paar an, hört man beim Nabu. Und eine Umsiedlung könnte der Art zumindest in Hockenheim den Garaus machen. "Eine Umsiedlung der Vögel würde vermutlich scheitern, den Bestand dezimieren und womöglich langfristig ganz auslöschen", befürchtet Nabu-Landesvorsitzender Johannes Enssle.

Oberbürgermeister Zeitler verweist darauf, dass man in Hockenheim einen erheblichen Bedarf an Gewerbeflächen hat. "Wir haben Anmeldungen für mehrere 100.000 Quadratmeter Fläche", erklärt er. Über das Gewerbegebiet Mörscher Weg diskutiert man seit zwölf Jahren, im Flächennutzungsplan sei das Areal ausgewiesen, ein Bebauungsplan existiert und die Stadt habe zahlreiche Grundstücke dort gekauft. "Wenn wir jetzt das vorgeschlagene Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft in Betracht ziehen, können wir mit allem noch mal von vorne anfangen", so Zeitler. "Ich bin kein Experte, was die Haubenlerche angeht. Aber natürlich nimmt die Stadt Hockenheim ökologische Argumente ernst. Wir stehen mit dem Regierungspräsidium in Kontakt. Und ich denke, da müsste man doch zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommen können".