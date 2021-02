Von Harald Berlinghof

Hockenheim. In der Oftersheimer Straße, zwischen Schützenstraße und Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße, wird zwar kein verkehrsberuhigter Bereich entstehen. Aber mit der Umgestaltung wird sich die Situation für Fußgänger und Radfahrer entscheidend verbessern. Der Umbau der Straße hin zu einer Einbahnstraße mit aufgemalten Parkflächen, Barrierefreiheit und mehr Grün erfolgt, weil eine dringend notwendige Sanierung der desolaten Abwasserkanäle unumgänglich ist und man bei einer Öffnung der Straßenoberfläche finanzielle Synergieeffekte nutzen möchte.

Simone Rell vom Ingenieurbüro Schulz erläuterte den Gemeinderäten das Projekt, das im Mai beginnen und insgesamt etwa 14 Monate dauern soll. Der desolate Zustand der Abwasserrohre wurde bei einer TV-Befahrung des Untergrunds erkannt. Der Sanierung folgt eine Neugestaltung des Straßenraums und vor allem der Kreuzungspunkte. Auch eine neue Beleuchtung gibt es. Gleichzeitig werden neue Leitungen verlegt. Strom, Beleuchtung, Leerrohre für Glasfaser und eine Neuverlegung der Kommunikationsleitungen durch die Telekom gehören zu dem Gesamtprojekt, das im Haushalt 2021 mit 910.000 Euro eingestellt ist.

"Die bisherige Kfz-affine Straßencharakteristik wird geändert", erklärt die Bauingenieurin. Die Fahrbahnbreite reduziert sich von sechs auf 3,50 Meter. Die Straße wird zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von Osten nach Westen. Fahrradfahrer dürfen die Straße in beide Richtungen befahren. Die Gehwege werden von 1,50 Meter auf 1,75 Meter verbreitert. Zwischen Gehweg und Fahrbahn wird eine ebenerdig angebrachte Regenrinne verlegt, und der gesamte Fahrbahn- und Fußgängerbereich wird mit einem großformatigen Betonpflaster in der rötlichen Farbe "Weinlaub" belegt. Die vorgesehenen Parkflächen mit einer Breite von zwei Metern werden in Grau gehalten.

Insgesamt werden 3200 Quadratmeter Pflaster in Rot verlegt und 460 Quadratmeter in Grau. Die überdimensionierten Einmündungsbereiche in die Schützen- und Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße erhalten neue Gestaltungen und werden teilweise begrünt – mit elf neuen Bäumen. Die Einmündung an der Schützenstraße erhält eine Gestaltung, die vor der Bäckerei Platz für eine Außenbestuhlung macht.

Die geplanten Maßnahmen sollen die Sicherheit für Fußgänger erhöhen und die Qualität im Wohnumfeld verbessern. Gegenwärtig verleite die Straßensituation dazu, Tempo 30 zu überschreiten und bei Gegenverkehr sogar auf die Gehwege auszuweichen. Mit den grau markierten, längs angeordneten Flächen soll das gegenwärtig ungeordnete Gehwegparken verhindert werden. Die Bordsteinkanten lassen momentan keine Barrierefreiheit zu und werden daher durch flache Rinnen ersetzt. Am Ende der Straße, zur Schützenstraße hin, entstehen durch den Rückbau der Einmündung zehn begrünte neue Parkplätze. Der Gemeinderat stimmte den Planungen einstimmig zu.

Nicht ganz so einvernehmlich ging es bei der Benennung eines Straßenstücks zu, das am Stadtwald liegt. So soll die Straße zwischen Wohnbebauung und Pumpwerk in Zukunft eben auch "Am Stadtwald" heißen. Die Verwaltung begrüßte diesen Vorstoß der Bürgerinitiative "Pro Stadtwald" – zumal man dort bereit wäre, die Hälfte der Beschilderungskosten (entspricht etwa 900 Euro) zu übernehmen. Gaby Horn (Freie Wähler) sah aber keinen Grund für eine Umbenennung. Und die SPD wollte nur das bislang unbenannte Teilstück mit dem neuen Namen belegen. Keinesfalls wollte man aber Geld annehmen und damit dem "Kaufen von Straßennamen" Vorschub leisten. 14 Räte stimmten schließlich für die Umbenennung, acht stimmten dagegen.