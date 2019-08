Hockenheim. (dpa) Knapp sechs Wochen nach einem brutalen Angriff auf ihn wird Oberbürgermeister Dieter Gummer am heutigen Freitag mit einer Feier ab 19.30 Uhr in der Stadthalle in den Ruhestand verabschiedet. Der SPD-Politiker war am 15. Juli im Hof seines Hauses im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim von einem Unbekannten niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige hatte eine Gehirnblutung, einen Kieferbruch und Prellungen erlitten. Das Motiv der Tat ist unklar.

Anfang September folgt ihm Marcus Zeitler im Amt. Der CDU-Kandidat hatte bei der Wahl im Juli mehr als 56 Prozent der Stimmen erhalten. Zeitler ist bisher Bürgermeister in Schönau.