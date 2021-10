Von Volker Knab

Hockenheim. Im Klärwerk wird Abwasser gereinigt. Aber wie das genau geschieht, wissen die wenigsten Menschen. Von außen sind nur Türme und Becken zu sehen. Manchmal riecht es auch ein bisschen im Umfeld. Nach einem Besuch im Hockenheimer Klärwerk ist man überrascht, wie glasklar das Wasser nach den Prozessen zurück in den Kraichbach fließt.

Los geht die Tour mit Klärwerksleiter Sören Troffer und seinem Chef, Tiefbauamtsleiter Marcus Held, am Zulauf vor der Rechenanlage. Dort wird das Wasser mit sogenannten Schneckenpumpen aus der Kanalisation nach oben geholt und durch die verschiedenen Rechen geleitet. Das Hockenheimer Klärwerk hat drei Reinigungsstufen. Die erste Ausbaustufe stammt aus dem Jahr 1967. Dreistufig heißt es, weil mechanische, biologische und chemische Verfahren zum Einsatz kommen. Eine vierte Reinigungsstufe ist in Planung.

Die Schneckenpumpen heben das Wasser aus der Kanalisation nach oben, dann wird es durch die verschiedenen Rechen geleitet. Foto: Lenhardt

Mit den Rechen und weiteren mechanischen Filtern werden in der Reinigung alle großen Verunreinigungen und Fasermaterial aus dem Wasser gesiebt. "Bis zu einer Größe von sechs Millimetern", erklärt Troffer. Das können Klopapierrollen, Plastikstücke, Zigarettenkippen, Kondome oder auch Wertsachen rein -– eben alles, was in die Kanalisation gelangt. "Es hat uns auch schon mal jemand angefragt, ob wir ein Gebiss gefunden haben", erzählt Sören Troffer, der seit 26 Jahren Betriebsleiter ist. Theoretisch könne das Gebiss tatsächlich in einem der Rechen hängen geblieben sein, aber das davor gesammelte Material untersucht niemand mehr. Der Müll kommt in die Verbrennung.

Bei der mechanischen Reinigung werden im nächsten Schritt Sand und Fette aus dem schlammigen, vorgereinigten Wasser gebracht. Das geschieht über ein Verfahren ähnlich einer Zentrifuge, damit sich Sand und Steinchen aus dem Schlamm lösen und auf den Boden absinken. Die Fettbestandteile schwimmen dagegen oben und werden abgeschöpft. Damit ist die mechanische Reinigung abgeschlossen. Das dabei gesammelte Material muss in Baden-Württemberg in die thermische Verbrennung, wie es im Fachjargon heißt. Die entstandene Wärme wird meist als Fernwärme genutzt.

In der zweiten und dritten Betriebsstufe werden aus dem Abwasser Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphat mit biologischen und chemischen Verfahren in vier Belebungsbecken herausgelöst. "Mikrolebewesen sind dabei unsere Arbeiter", so Troffer. Dabei wird dem zu reinigenden Wasser ein Belebungsschlamm mit Mikrolebewesen zugeführt. In drei Nachklärbecken wird der Schlamm mit den Mikrolebewesen mehrstufig wieder getrennt. Ein Teil wird zurück in die Belebungsbecken gebracht, unter anderem für den Erhalt der Mikrolebewesen. Nach Abschluss der Trennverfahren fließt fast schon kristallklares Wasser in einer Rinne am Rand eines der Nachklärbecken, die zur Begutachtung dient. Im Betriebslabor wird das Wasser nochmals überprüft. "Es ist das Herz der Anlage", sagt Sören Troffer. Erst dann wird das gereinigte Wasser dem Kraichbach wieder zugeführt.

Das „Herz der Anlage“ ist das Betriebslabor. Foto: Lenhardt

Im Faulturm wird der bei der Abwasserreinigung entstandene Klärschlamm unter Wärmeeinschluss vom Wasser getrennt. Dabei wird Biogas gewonnen, das in einem eigenen Blockheizkraftwerk zur Wärmegewinnung und Betrieb genutzt wird. Dadurch kann in Hockenheim etwa die Hälfte des Strombedarfs der Anlage abgedeckt werden. "Auch der Klärschlamm wird einer thermischen Verbrennung zugeführt", so der Klärwerkchef.

Mit der vierten Ausbaustufe könnten über verschiedene Verfahren Mikroverunreinigungen aus dem Wasser herausgefiltert werden. Das sind beispielsweise Arzneimittelrückstände oder Mikroplastik. "So weit sind wir aber noch nicht", erklärt Troffer. "Die vierte Stufe ist in der Pipeline und in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen", ergänzt Held. Mit Kosten von vier Millionen Euro rechnen die Planer für diesen Ausbauschritt. Etwas freie Fläche ist neben dem bereits bebauten Betriebsgelände in Richtung Autobahn für die Umsetzung vorhanden. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine vierte Baustufe aber nicht.

"Durch die immer besser werdenden Messtechniken erkennt man immer besser, was im Wasser noch drin ist", erklärt Held und betont: "Medikamente und Reinigungsstoffe dürfen nicht im Abwasser entsorgt werden." Dasselbe gilt für reißfestes Toilettenpapier oder Windeln. "Das ist tödlich für unsere Pumpen", fügt Troffer hinzu.

Sieben Personen sind im Klärwerk beschäftigt. Neben dem Leiter gehören ein Laborant, drei Elektrotechniker, ein Schlosser und eine Fachkraft für Abwassertechnik zum Team. "Wir sind 365 Tage im Jahr im Dienst", betont der Betriebsleiter. "Wir hätten uns während der Corona-Zeit keine Quarantäne leisten können".