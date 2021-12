Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Unser Bahnhof soll schöner werden – es gibt zwar keinen Wettbewerb mit dieser Bezeichnung, doch die Stadt Hockenheim hat erkannt, dass der Bahnhof eine Eintrittspforte in die Stadt ist. Und dieser erste Eindruck, den Reisende gewinnen, wenn sie in die Rennstadt kommen, soll positiver werden. "Der Bahnhof ist ein Dreh- und Angelpunkt unserer Stadt", betonte Oberbürgermeister Marcus Zeitler am gestrigen Freitag bei der Vorstellung der Umbauarbeiten. "Wir wollen jetzt ein Schmuckkästchen aus unserem Bahnhofsvorplatz machen."

Deshalb hat sich die Stadt Hockenheim an der "Bike and Ride Initiative" des Bundes beteiligt und erhält für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit mehreren neuen Fahrradabstellflächen und der Umgestaltung der Bushaltestellen Fördergelder des Bundesumweltministeriums. 340.000 Euro will die Stadt in die Umbaumaßnahmen investieren, 70 Prozent kommen dabei vom Bund.

Bereits im Sommer hatte man abschließbare Fahrrad-Container vor dem Bahnhof aufgebaut. Ein Stellplatz kann angemietet werden. Bislang gab es für Fahrradpendler etwa 250 Fahrrad-Abstellplätze. "Die waren aber wegen der engen Platzierung der Fahrrad-Anschlussbügel nicht alle nutzbar", sagte Stefanie Simonis, im Fachbereich Bauen und Wohnen für Stadt- und Umweltplanung zuständig. Nach dem Umbau an drei Standorten vor dem Bahnhofsgebäude soll die Zahl der zur Verfügung stehenden Fahrradabstellplätze auf 307 anwachsen.

Die Pflasterarbeiten haben bereits begonnen. Foto: len

Die Arbeiten an der ersten von drei neuen Flächen haben bereits begonnen. Die neue Pflasterung wird in den nächsten beiden Wochen fertiggestellt. Wichtig ist der Stadtverwaltung, dass neun etwa sechs Meter hohe Platanen erhalten bleiben. Nach der Pflasterung sollen die Überdachungen über den Fahrrad-Parkflächen montiert werden. Sie bestehen aus Verbundsicherheitsglas mit einer integrierten Beleuchtung. Doch ein Liefertermin für die Überdachungen ist noch nicht bekannt. Man erwartet die üblichen Verzögerungen aufgrund der Corona-Auswirkungen für Unternehmen. Aber es gibt auch Fahrradabstellplätze ohne Überdachung.

Die Abstellplätze werden mit sogenannten Reihenbügeln aus Eisen, die im Pflaster verankert sind, ausgestattet. Die Abstände sollen so groß gestaltet werden, dass an einem der Standorte auch "Sonderfahrräder" geparkt werden können. Dabei ist vor allem an Lastenfahrräder gedacht. Vorübergehend – bis zur Lieferung der neuen Reihenbügel – werde man noch auf die bisherigen mobilen alten Ständer zurückgreifen müssen, die aus dem Jahr 1990 stammen. "Die Busführung erfolgt getrennt von dem Bereich für Fußgänger und Fahrradfahrer", erklärte Christian Engel, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen. Die Haltestellen sollen barrierefrei ausgebaut werden, auch aufgrund der neuen geförderten Regiobuslinie, die von Speyer über Hockenheim nach Wiesloch/Walldorf führt.

Die abschließbaren Radcontainer können bereits seit dem Sommer genutzt werden. Foto: len

Dunkle Ecken soll es vor dem Hockenheimer Bahnhof nach der Umgestaltung nicht mehr geben. "Und ich hoffe sehr, dass sich die Schmierereien und die Aufkleberitis in Grenzen halten. Diese Kritzeleien sind nicht künstlerisch, sondern sie sind eine Beschädigung öffentlichen Eigentums", zeigt der Oberbürgermeister unverhohlen seine Abneigung gegen Graffiti.

Das eigentliche Bahnhofsgebäude gehört der Deutschen Bahn. Dass der Bau momentan als Lager dient, kann man durch die verwendeten Glasbausteine erkennen. Energetisch nicht besonders effizient, gehören solche Glasbausteine allerdings auch zum ästhetischen Architektur-Repertoire der 1950er- und 1960er-Jahre. Man sei mit der Bahn im Gespräch über eine anderweitige Nutzung des Gebäudes, informierte Oberbürgermeister Marcus Zeitler.