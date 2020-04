Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Wer unbedingt blaumachen will, kann dieses Ziel auch in einer Arztpraxis erreichen. Das Argument der Politik, dass die vorübergehend ermöglichte Krankschreibung am Telefon zu mehr gelben Bescheinigungen führen könnte, will der Hockenheimer Allgemeinmediziner Thomas Erhard nicht gelten lassen. "Es gibt Krankheiten und Symptome, die auch durch eine Untersuchung in der Praxis nicht verifiziert werden können", erklärt der Hausarzt. Für ihn überwiegen die Vorteile, die für eine Krankschreibung per Telefon sprechen. Die Entscheidung, den Ärzten diese Möglichkeit zu entziehen, hält er für "fatal und brandgefährlich".

Erhard, der eine Gemeinschaftspraxis im Hockenheimer Med-Center betreibt, wandte sich empört in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss als Vertretungsorgan der 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland die Krankschreibung per Telefon untersagt hatte. In dem Gremium sitzen Vertreter der Gesetzlichen Krankenkassen, der Kassenärzte und Kassenzahnärzte, aber auch aus Krankenhäusern. Die Wirtschaft soll erheblichen Druck ausgeübt haben, die Telefon-Krankschreibung wieder rückgängig zu machen.

Mittlerweile ist die Regelung, die eine Krankschreibung per Fernanamnese zulässt, bis zum 4. Mai wieder in Kraft gesetzt. Trotzdem lässt der Hockenheimer Arzt nicht locker und argumentiert pointiert gegen den zwischenzeitlichen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses. "Niemand weiß ja, wie es nach dem 4. Mai weiter geht", sagt Thomas Erhard. Und hält es für unverantwortlich, mögliche Corona-Erkrankte in die Arztpraxen zu zwingen, um krankgeschrieben zu werden.

Es bestehe die Gefahr, dass sie Erkrankte, die wegen anderer Leiden vorbeikommen, anstecken. Auch Ärzte und das medizinische Personal könnten sich infizieren. "Dann fällt die gesamte Praxis mit allen Beschäftigten für zwei Wochen wegen der Quarantäne-Vorschriften aus. Das gefährdet die Patientenversorgung", erläutert Erhard.

Thomas Erhard hat sich an Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt. Foto: Lenhardt

Menschen mit leichten Symptomen wie Halsschmerzen und Schnupfen ohne hohes Fieber sowie Husten seien als potenzielle Fälle zu behandeln. Sie sollten deshalb zu Hause bleiben und die Praxis nicht betreten, weil es dort meist keine getrennten Wartezimmer gebe. Zudem sei es oft unmöglich, Überschneidungen einer Infektions- mit einer Normalsprechstunde auszuschließen.

"Gerade wenn mehrere Ärzte, so wie bei uns, in einer Praxis arbeiten, kann diese sehr schnell zum Hot-Spot für eine neue Verbreitungswelle werden", mahnt Erhard. Patienten mit solchen leichten Symptomen könnten per Telefonbefragung zunächst für sieben Tage krankgeschrieben werden, danach noch einmal für maximal eine Woche. Am Hörer ließen sich bei einem eingehenden, allerdings auch zeitaufwendigen Gespräch schwere von leichten Fällen unterscheiden.

Leichterkrankte sollen sieben Tage zu Hause bleiben, Schwererkrankte müssen an eine spezialisierte Fieberambulanz überwiesen werden. Für Hockenheim und Schwetzingen sowie die kleineren Gemeinden in der Umgebung ist eine solche am Neuen Messplatz in Schwetzingen eingerichtet worden, wo früher der Ärztliche Bereitschaftsdienst untergebracht war.

In solchen Praxen sei sichergestellt, dass sich die Patienten nicht begegneten, so Erhard. Ärzte und Personal sind durch ausreichende Schutzkleidung geschützt. Dort kann, wenn nötig, zudem ein Abstrich auf Sars-CoV2 durchgeführt und auch das Gesundheitsamt eingeschaltet werden.