Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen. Frühestens Mitte Oktober liegen die Ergebnisse der Untersuchungen externer Fachleute an der maroden Hochstraße Süd vor. Das teilte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Montag dem Stadtrat mit. "Wir schauen uns an, welche Krankheiten die Trasse hat und ob man sie heilen kann", sagte die SPD-Politikerin. Wegen zahlreicher Schäden ist die wichtige Verkehrsachse zwischen Ludwigshafen und Mannheim seit 22. August teilweise gesperrt. Zuletzt wurden an der sogenannten Pilzkonstruktion gravierende Rissveränderungen festgestellt.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Brückenfachleute rund vier Wochen nach der Sperrung ihre Ergebnisse der Verwaltung vorlegen. Erst dann wird entschieden, ob und wann die Trasse wieder geöffnet werden kann. Die Hochstraße Süd gilt zusammen mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord, die ab Mitte nächsten Jahres abgerissen und neu gebaut werden soll, als wichtige Lebensader der Metropolregion.

Steinruck ist derweil auch mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und dessen rheinland-pfälzischen Amtskollegen Volker Wissing (FDP) in Kontakt. Die hochverschuldete Chemiestadt ist auf Hilfe aus Berlin und Mainz angewiesen. Indes hat der Ludwigshafener Stadtrat am Montag beschlossen, dass der Verband der Metropolregion Rhein-Neckar eine Seilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim prüfen soll. Diese koste lediglich acht Millionen Euro und könne im 40-Sekundentakt ohne Wartezeiten verkehren, sagte Thomas Schell, dessen FDP-Fraktion den Antrag gestellt hatte.

Ludwigshafen. Not macht bekanntlich erfinderisch und treibt mitunter seltsame Blüten. Da diskutiert der Stadtrat im hochverschuldeten Ludwigshafen am Montagnachmittag tatsächlich darüber, einen erst 2017 für eine halbe Million Euro fertiggestellten Radweg an der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke für eine zweite Autospur zu opfern. In Zeiten des Klimawandels.

Auf den zweiten Blick wirkt die Debatte nicht mehr ganz so absurd. Und eben aus der Not geboren. Die Adenauer-Brücke ist verbunden mit der maroden und derzeit gesperrten Hochstraße Süd, über die normalerweise bis zu 60.000 Fahrzeuge täglich rollen. Die zweite Spur könnte Rückstaus nach Mannheim verhindern. Der städtische Verkehrsexperte Thomas Lappe zeigt jedoch viele Nachteile auf.

Mit dem Beseitigen der Radspur lasse sich die Situation nicht wesentlich verbessern. Oder wie Lappe sagt: "Dies würde die Staus lediglich um wenige Hundert Meter verkürzen und das Problem zur nächsten Ampel verlagern." Ein echter Zeitvorteil wäre also nicht zu erwarten. Abgesehen davon lägen die Kosten eines Rückbaus des Radwegs mit 230.000 Euro doppelt so hoch wie die ursprünglichen Bauausgaben. Kein Wunder also, dass sich die Stadträte am Ende mit deutlicher Mehrheit dagegen entscheiden.

Wegen der gesperrten Hochstraße Süd scheinen viele Ludwigshafener den Drahtesel für sich entdeckt zu haben. Laut Lappe fahren pro Tag rund 1000 Radler mehr über die Rheinbrücke. Und auch der öffentliche Nahverkehr verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Zwischen 5000 und 10.000 Fahrgäste mehr nehmen täglich Busse und Bahnen. Ein Plus von fünf bis zehn Prozent.

Ein 500 Meter langer Abschnitt der Hochstraße Süd war am 22. August gesperrt worden, weil sich an Trägerstützen bereits vorhandene Risse noch weiter vergrößert hatten. Damals ging die Stadtverwaltung davon aus, dass die Untersuchung der Statik durch Fachleute mindestens vier Wochen dauern werde. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gegenüber den Stadträten ankündigt, ziehe sich die Arbeit der Gutachter voraussichtlich bis Mitte oder Ende Oktober hin. "Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, können wir entscheiden, ob und wann die Hochstraße Süd wieder freigegeben werden kann", erklärt die SPD-Frau. Und räumt ein: "Wir wissen nicht, was rauskommt." Eine Öffnung der Trasse ohne vorherige, weitere Maßnahmen sei vermutlich nicht möglich.

Im Rathaus laufen bereits Planspiele für den Fall, dass die Hochstraße Süd nicht mehr geöffnet werden kann. Verkehrsdezernent Andreas Schwarz spricht von einem möglichen Provisorium. Da die Übergangslösung aber wohl auch nicht billig wäre und bis zu drei Jahren gebraucht werden könnte, stelle sich die Frage, ob man nicht gleich an den Ersatzneubau geht. Steinruck setzt auf Gespräche mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seinem rheinland-pfälzischen Amtskollegen Volker Wissing (FDP). Schließlich ist die Stadt auf Hilfe aus Berlin und Mainz angewiesen.

Dazu äußern will sich Steinruck aber nicht, die Beteiligten hätten Stillschweigen vereinbart. Gleichzeitig appelliert sie an Stadträte und Bürger: "Wir müssen kühlen Kopf bewahren." Im Zeitplan liege der Abriss und ebenerdige Neubau der Hochstraße Nord, der Mitte 2020 starten soll. Inzwischen sei klar, dass das Finanzierungspaket für das voraussichtlich acht Jahre währende Megaprojekt nicht noch einmal aufgeschnürt werden soll. Deshalb hofft Steinruck auf eine neue Vereinbarung zwischen Stadt, Land und Bund für die Südtrasse.

Auf Antrag der FDP beschließt der Rat fast einstimmig, dass der Verband der Metropolregion Rhein-Neckar den Bau einer Seilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim ernsthaft prüfen soll. "Die Kosten von acht Millionen Euro wären vertretbar. Außerdem gibt es bei einem 40-Sekunden-Takt praktisch keine Wartezeiten", argumentiert FDP-Fraktionschef Thomas Schell. Steinruck ist nicht frei von Skepsis. "Denn von wo bis wo soll die Seilbahn verlaufen?", fragt sie. "Mir fielen da auf Anhieb unser Berliner Platz und der Mannheimer Hauptbahnhof ein." Dieser Abschnitt sei jedoch vom öffentlichen Nahverkehr gut versorgt. Also bräuchte es andere Start- und Haltepunkte. "Der Stadt gehören allerdings keine Grundstücke am Rhein", schränkt Steinruck weiter ein. Und sie hat kein Geld - aber das sagt die OB nicht.