Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Hirschberger Künstler Carsten Kruse ist es eigentlich gewohnt, großflächige Objekte mit Pop-Art zu verschönern. So hat der 48-Jährige den Rutschenturm vom Weinheimer Freizeitbad "Miramar", Straßenbahnen, Häuser oder sogar schon einen Lamborghini knallbunt gestaltet. Aber der Fassadenkünstler kann auch klein, wie sein jüngstes Kunstwerk zeigt.

Die Foyerwand eines Klinikgebäudes trägt seine Handschrift - allerdings in Mini-Format. Denn das Haus ist Teil der Modellbauwelt der Gebrüder Faller GmbH. "Das ist in der Tat eine Umstellung", gibt Kruse offen zu. Auf kleinstem Raum musste er seine Kunst unterbringen. Das Klinik-Gebäude konnte man erst kürzlich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg bewundern.

Carsten Kruse. Foto: Kreutzer

Sein Auftraggeber war die Gebrüder Faller GmbH, ein bekannter Spielzeughersteller aus Gütenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis und auf Modelleisenbahn-Zubehör spezialisiert. Schon vor ein paar Jahren ist die Firma auf Kruse aufmerksam geworden und hat ihm mitgeteilt, dass sie gerne aus dem "Bunten Haus" in der Drehergasse in Regensburg ein "H0-Modell" für die elektrische Eisenbahn als Bausatz machen will.

Da sich im Erdgeschoss des von Kruse gestalteten bunten Hauses eine Metzgerei befindet, Faller aber kurz zuvor eine Metzgerei im Sortiment hatte und das Thema Plattenbau bei Faller gerade aktuell war, kam kurzerhand die Idee mit dem Plattenbau auf. "Davon war ich sofort begeistert", erinnert sich Kruse. Für seine Kreation erhielt er ein nicht bedrucktes Modell, um sich überhaupt erst mal eine Vorstellung von der Dimension zu machen: 13,5 Zentimeter lang, 15,6 Zentimeter breit und 18,1 Zentimeter hoch. "Da das Modell-Haus in Richtung ,Buntes Haus’ aus Regensburg gehen sollte, habe ich Kleckse entwickelt, die an diesen Entwurf anknüpfen", erläutert Kruse. Diese habe er dann maßstabsgerecht verkleinert, um zu sehen, ob die Kleckse gut erkennbar sind. Anschließend wurden die Kunststoffelemente bei Faller bedruckt.

Bereits vor zwei Jahren war ein von Carsten Kruse gestaltetes Faller-Haus, ein 18,1 Zentimeter hoher Plattenbau, auf der Spielwarenmesse zu sehen. Fotos: Gebrüder Faller GmbH

"Da die Farbkleckse an Details verlieren, wenn sie stark verkleinert werden beziehungsweise diese dann nicht mehr wahrnehmbar sind, musste ich darauf achten, dass die Kleckse ihre dynamische Wirkung nicht verlieren", erklärt Kruse. "Ich denke mich dann kleiner und betrachte zunächst einmal das Modell. Das hilft." Eigentlich sei das wie bei den großen Häusern auch - nur umgekehrt. So ist also das erste limitierte Modellhaus, das im Handel zwischen 80 und 100 Euro kostet, entstanden. Und auch beim zweiten - dem Klinikgebäude - ging Kruse so vor. Die Wand sei natürlich separat gestaltet worden. Bei den Modellen handelt es sich schließlich um Bausätze. Auch die Klinik soll künftig im Handel erhältlich sein.

"Es ist natürlich eine große Ehre, der erste Fassadenkünstler zu sein, der mit seiner Kunst in der H0-Welt der elektrischen Eisenbahn vertreten ist", zeigt sich Kruse nach wie vor begeistert. Für ihn ist generell "die Individualisierung des Modells" spannend. Denkbar wäre aus seiner Sicht für die Zukunft auch, dass ein Faller-Kunde sein Haus oder auch seinen Giebel zur Gebrüder Faller GmbH zum Bedrucken nach seinen Entwürfen gibt - und das Teil anschließend wieder zurückbekommt. Denkbar wäre aber auch, Einzelteile mit der Lupe zu bemalen, überlegt Kruse. "Hier wird die nahe Zukunft zeigen, wohin die Reise geht. Ich weiß es noch nicht." Aber Kruse wäre auch nicht Kruse, wenn er nicht schon längst die nächsten Projekte am Start hätte. "Ich arbeite gerade an einem Design für die Innengestaltung von Wasserrutschen", verrät er. Hierzu baut er gerade eine Vielzahl von unterschiedlichen Modellen in unterschiedlicher Farbgebung.

Insgesamt seien Wasserrutschen weltweit gesehen relativ uniform gestaltet. "Gerade aber die transluzenten Elemente, die für den Einlass von Licht verantwortlich sind und beim Rutschen eine tolle Optik haben, bieten natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten", weiß Kruse. Hinzukommen sollen Muster und "tolle Farben". "Ziel ist es hier, das der Badegast irgendwann durch Kunstwerke rutscht", sagt der Fassadenkünstler. Die Wasserrutsche wird also zu Kunst.

Darüber hinaus bereitet er gerade für die psychiatrische LVR-Klinik in Bonn die Bemalung des Parkhauses vor. Das ganze Objekt sieht ein wenig aus wie ein riesiger Pilz, und dieser Eindruck wird durch seine Bemalung noch verstärkt. "Durch die außergewöhnliche Formgebung wird das etwas ganz Besonderes. Darauf freue ich mich schon sehr", schwärmt Kruse.