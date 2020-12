Von Harald Berlinghof

Hirschberg. Die junge Dame kommt mit ihrem Tesla Model 3 aus Langen bei Offenbach. Sie ist dienstlich mit ihrem "kleinen" Tesla 3 unterwegs, der "nur" 46.380 Euro kostet. Auto abgestellt, Stecker rein und auf die Suche gehen nach etwas Essbarem. Eine Tanke, ein Chinese, ein amerikanisches Schnellrestaurant in direkter Nachbarschaft stehen zur Auswahl. Der Tesla-Supercharger, eine elektrische Schnellladestation ausschließlich für Tesla-Kunden, liegt wie alle Tesla-Supercharger in Europa strategisch günstig für Leute, die mit ihrem Elektro-Supercar die Metropolregion nur durchqueren und keinen Stopp hier eingeplant haben.

300 Meter von der Autobahn-Abfahrt Hirschberg-Heddesheim entfernt, finden sich acht Schnellladestationen für solche Transit-Tesla-Fahrer. Die A 5 bietet den Transitreisenden schnellstmögliches Vorwärtskommen zwischen Basel und Frankfurt – wenn man genug Energie unter der Haube hat. Und wenn nicht, dann gibt es halt einen kurzen Boxenstopp am Supercharger. Ein älterer Herr ist gerade mit seinem Oberklasse Tesla Modell Y angekommen – Preis gut 90.000 Euro. Er ist unterwegs nach Basel, und auch wenn er das Gaspedal ordentlich durchtritt, schafft er es locker bis in die Schweiz mit dem Strom in seiner Batterie, die er innerhalb von maximal 40 Minuten an der Hirschberger Stromzapfsäule hinein gepumpt hat.

Die Supercharger ermöglichen das komfortable Langstreckenreisen in Tesla-Autos und sind deshalb entlang der wichtigsten europäischen Verkehrsrouten aufgestellt. Deutschlandweit gibt es bereits gut 80 Supercharger-Standorte mit rund 800 Schnellladeplätzen. Europaweit sind es 550 Supercharger-Standorte mit über 5400 Schnellladeplätzen. In der Metropolregion Rhein-Neckar und am Rande der Region gibt es deren vier: In Hirschberg, Rauenberg, Bad Rappenau und Bruchsal. Alle in Autobahnnähe.

Der Supercharger Hirschberg unterstützt neben Langstreckenreisen auch die wichtige Tesla-Region im Rhein-Neckar-Gebiet. Dort lassen sich Tesla-Fahrzeuge im für die meisten Kunden typischen Ladefenster von fünf bis 80 Prozent in rund 40 Minuten beladen, was bei den meisten Modellen einer Reichweite von knapp 400 Kilometern entspricht. Aufgrund der steigenden Wichtigkeit der Rhein-Neckar-Region hat Tesla Ende November am Saarburger Ring in Mannheim sein erstes regionales Tesla Center eröffnet.