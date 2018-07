Von Ralf März

Angelbachtal. Fest in schottischer Hand ist am Wochenende der Eichtersheimer Schlosspark, wenn dort die 13. Internationalen Highland Games ausgetragen werden. 35 Mannschaften werden dabei am Samstag bei den Deutschen Meisterschaften ihre Kräfte messen, sagte Olav Praetsch vom Verein Caledonia, der die schottischen Spiele seit dem Jahr 2005 in Angelbachtal veranstaltet.

Am Sonntag treten dann die Profis gegeneinander an. Rekordanmeldezahlen werden aber nicht nur im Wettkampfbereich für mehr Trubel sorgen, auch der schottische Markt soll in diesem Jahr noch größer ausfallen als bisher, betonte der Veranstalter gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Los geht’s rund um das historische Wasserschloss bereits am Freitag, 6. Juli: Bei freiem Eintritt spielt ab 18 Uhr die Band "The Shamrock Green". Gleich nach dem Einzug der Athleten um 11 Uhr am Samstagmorgen starten dann die Wettkämpfe der Amateurmannschaften, die pflichtgemäß im Schottenrock erwartet werden.

Baumstammweitwerfen, Steinstoßen, Gewichthochwurf, Fassrollen oder Stammslalom, sind nur einige der Disziplinen, in denen sich die Hobby-Schotten messen werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Musik sein. Verschiedene Dudelsackbands, die so genannten Pipes and Drums werden das gesamte Wochenende über auf dem Platz zu hören sein - auch für diese gibt es einen großen Wettbewerb. Es gibt aber noch mehr Musik: Extra aus Belfast anreisen wird die Band "McPeake", die am Samstagabend ab 20.30 Uhr auf der großen Bühne spielen wird.

Um die Wettbewerbe herum findet ein schottischer Markt mit buntem Angebot statt - Guinness vom Fass und Original Fish’n Chips wird es zur Stärkung geben, aber auch Haggis und Spezialitäten vom Holzkohlengrill sind zu haben. Ein Whisky-Fachmann wird seinen Stand mit über 50 Sorten des "Lebenswassers" zum Verkosten aufbauen.

Mächtige Highland-Rinder (Cattles) und Schafe werden auf dem Platz sein, für Kinder gibt es spezielle Kinder-Highland-Games mit altersgerechten Disziplinen.

Info: Die Tageskarte kostet zwölf Euro, die Wochenendkarte 17 Euro. Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zahlen die Hälfte, eine Familienkarte gibt es für 30 Euro.