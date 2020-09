Heppenheim/Heidelberg. (alb) Der südhessische Kreis Bergstraße wird in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro für die Modernisierung des Kreiskrankenhauses in Heppenheim in die Hand nehmen: Der Kreistag hat jetzt in seiner Sitzung einem Vertrag mit dem Uniklinikum Heidelberg zugestimmt, das die Einrichtung zu 90 Prozent trägt. Neben der Zahlung sieht das Papier vor, dass ein neues medizinisches Konzept für die Klinik erstellt wird.

Das Geld soll zum einen in die Fertigstellung der bereits begonnen Generalsanierung fließen, zum anderen in die technische Ausstattung. Finanziert werden soll dies über die Kreisumlage, die die Städte und Gemeinden an den Kreis bezahlen müssen. Die ursprüngliche Vereinbarung sah vor, dass das Krankenhaus für 58 Millionen generalsaniert werden muss. Knapp 47 Millionen Euro sind dafür schon geflossen, größtenteils vonseiten der Uniklinik, auch das Land Hessen gab Zuschüsse. Nun hat sich aber gezeigt, dass das Geld für die Generalsanierung nicht reicht. Außerdem sehen die Verantwortlichen ein Umdenken als geboten an. Seit 2017 gehen bundesweit die Fallzahlen zurück, der Wettbewerb ist hart, die Rentabilität vieler Häuser sinkt.

Das betrifft auch die Heppenheimer Klinik. 2017 ließen sich 56 Prozent der Bergsträßer Patienten in Hospitälern außerhalb des Kreisgebiets behandeln. Nur 20 Prozent wurden im Kreiskrankenhaus betreut, wie aus Daten des Statistischen Landesamts Hessen hervorgeht. Den Vertragspartnern schwebt vor, dass angehende Mediziner des Universitätsklinikums künftig auch in Heppenheim lernen, Ressourcen der Bergsträßer Klinik sollen für die Forschung genutzt werden.

Im Zuge dessen soll das Kreiskrankenhaus in ein "Klinikum Bergstraße des Universitätsklinikums Heidelberg" umbenannt werden. Inklusive der bisher gezahlten Mittel und des Kreiszuschusses würden am Ende 108 Millionen Euro auf der Ausgabenseite stehen, hieß es. Die Sanierung soll bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein. Geplant sind zudem Modernisierungen der Medizin- und IT-Technik.

Die Heidelberger Uniklinik hatte das damals bereits defizitär arbeitende, jedoch schuldenfreie Krankenhaus vor acht Jahren zum symbolischen Preis von einem Euro fast vollständig übernommen. Das Geschäft sah eine Arbeitsplatzgarantie für die seinerzeit 600 Mitarbeiter des Hauses, 50 Millionen Euro für die Sanierung innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren und noch einmal acht Millionen Euro für die medizintechnische Ausstattung vor. Heppenheim erhielt ein neues Herzkathetergerät zur Diagnostik, schwierige Eingriffe fanden an der hochmodern ausgerüstete Uniklinik statt.