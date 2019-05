Heilbronn. (cab) Damit Gäste die Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn noch bequemer und umweltschonender mit Bus und Bahn erreichen können, haben sich das Land und die Verkehrsunternehmen darauf verständigt, das Nahverkehrsangebot rund um Heilbronn zu erweitern. Das Kombiticket "Buga 2019" biete den Besuchern, die den Nahverkehr in Baden-Württemberg nutzen, darüber hinaus alles in einem, wie das Verkehrsministerium in Stuttgart gestern mitteilte: Hin- und Rückfahrt sowie den Eintritt zur Bundesgartenschau. Dieses Zusatzangebot bieten die einzelnen Verkehrsunternehmen:

> DB Regio: Mit mehr Wagen wird an den Wochenenden auf der Strecke von Mannheim nach Heilbronn gefahren. So stehen Reisenden ab Mannheim zwischen 8 und 12 Uhr sowie ab Heilbronn zwischen 19 und 22 Uhr längere Züge zur Verfügung.

> Buga-Busse: Da während der Bundesgartenschau auf den Strecken Mannheim-Heilbronn und Würzburg-Heilbronn gebaut wird, werden täglich und ergänzend zum Regelangebot sogenannte Buga-Busse fahren. Sie verkehren während der Baumaßnahmen ab Mannheim über Heidelberg und ab Würzburg direkt nach Heilbronn. Da die zusätzlichen Bussen nur eingeschränkte Plätze bieten, ist hier die Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich. Für Rollstuhlfahrer besteht eine begrenzte Mitnahmemöglichkeit. In den Buga-Bussen gelten alle Fahrscheine des Nah- und Fernverkehrs.

> Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG): Auf den Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 sind die Wagen-Kapazitäten erhöht worden. Züge, die planmäßig mit einem Wagen fahren, werden mit einem zweiten verstärkt. Dabei konzentrieren sich diese Kapazitätsausweitungen vor allen auf die Hauptanreisezeit vormittags sowie auf die Hauptabreisezeit am Abend. Für die Sonderveranstaltungen auf dem Buga-Gelände werden die abendlichen Fahrten der Linie S4 ebenfalls mit einem zweiten Wagen verstärkt.

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, dass mindestens die Hälfte der Gäste zur Heilbronner Garten- und Stadtausstellung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Zur Buga werden 2,2 Millionen Besucher erwartet.