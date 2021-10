Heidelberg/Speyer. (cab) Die Zuständigkeit der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH und ihrer Außenstellen endet nicht an Landesgrenzen. Die Verantwortungsbereiche sind vielmehr so gegliedert, dass es in Bezug auf Planung, Bau, Erhalt und Betrieb der Trassen regional sowie vom Zusammenhang der Streckenführungen her Sinn ergibt.

Daher hat die Außenstelle Heidelberg derzeit auch bei zwei Fahrbahnsanierungen in Rheinland-Pfalz die Bauoberleitung und -überwachung inne: Auf 4,5 Kilometern der A 65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord, wo es ab dem heutigen Dienstag für zwei Wochen tagsüber nur einspurig in Richtung Karlsruhe geht, sowie auf der A 61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt. Hier begann am vergangenen Montag der Umbau der Verkehrsführung, um danach die anstehenden Arbeiten auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Koblenz in Angriff nehmen zu können.

Die Fahrbahnerneuerung auf diesem siebeneinhalb Kilometer langen Abschnitt begann im September. Mit dem linken Fahrstreifen war es losgegangen. Dieser war deshalb auf die Fahrbahn in Richtung Speyer umgelegt worden, der rechte Fahrstreifen verlief auf dem Standstreifen. Das ändert sich jetzt und kann noch bis Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen führen.

Bis dahin wird die Verkehrsführung im Baustellenbereich neu angelegt, und Verkehrsteilnehmer müssen in Richtung Koblenz hinnehmen, dass ihnen nur der Fahrstreifen auf der Gegenfahrbahn zur Verfügung steht (die Umleitung 77 über die B 9 gilt als Ausweichstrecke). Ab Freitag geht es in dieser Richtung aber wieder zweispurig durch die Baustelle – zumindest bis zum Einbau des Asphalts wohl ab Mitte November.

An der Anschlussstelle Schifferstadt bleibt derweil die Auffahrt in Richtung Speyer bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt, weil der Beschleunigungsstreifen ja derzeit als Fahrbahn genutzt wird. Als Umleitung ist die U 7 über die L 532/Nordumgehung und die B 9 ausgeschildert. Die Bauarbeiten auf dem in die Jahre gekommenen Abschnitt der A 61 werden voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen, ebenso auf der A 65.