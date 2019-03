Von Willi Berg

Heidelberg/Sinsheim. Viele osteuropäische Fernfahrer sind oft monatelang unterwegs. Ihre freie Zeit verbringen sie zumeist auf öden Autobahnrastplätzen. Manche ertränken Langeweile und Heimweh im Alkohol. Blutig endete ein Trinkgelage auf dem Rasthof Kraichgau-Süd in Sinsheim. Ein stark betrunkener Fahrer aus Weißrussland stach dort Ende September auf einen ukrainischen Kollegen ein und verletzte ihn schwer.

Der 32-Jährige habe die Tat "aus dem Nichts begangen", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle. Und das 35-jährige Opfer mit einem anderen Mann verwechselt, mit dem er zuvor Streit hatte. "Er merkt, dass er den Falschen erwischt hat und entschuldigt sich", so der Vorsitzende.

Das Heidelberger Landgericht verurteilte den Angeklagten jetzt zu dreieinhalb Jahren Haft. Und ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Suchtkliniken seien inzwischen auf russischsprachige Patienten eingestellt. Bis zum Therapiebeginn muss der Mann neun Monate im Gefängnis verbringen. Zur Tatzeit hatte der Angreifer rund drei Promille im Blut. Der Weißrusse habe dem Opfer das Messer durch die rechte Gesichtshälfte gezogen, sagte Richter Herkle. Der Ukrainer erlitt unter anderem eine 16 Zentimeter lange klaffende Wunde. Etwas tiefer hätte das Messer die Kehle durchschnitten.

Der Angeklagte habe entstellende oder tödliche Verletzungen in Kauf genommen, so der Vorsitzende. Zwar seien die Wunden inzwischen gut verheilt. Eine für alle sichtbare Narbe im Gesicht des Ukrainers werde aber blieben. Zu Gunsten des Angeklagten wertete das Gericht, dass es "eine Art Versöhnung" zwischen Opfer und Täter gegeben habe.

In dem Prozess schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Er bedaure, was passiert sei, sagte er seinem "letzten Wort". In der U-Haft hatte er einer Rechtsmedizinerin berichtet, dass er in der Freizeit Wodka trinke "bis er umfällt". Am jenem Samstagnachmittag sei es zu einem Streit mit zwei Ukrainern gekommen, mit denen er gezecht habe. Einer der beiden habe versucht, ihn aus dem Lkw zu zerren. Darauf habe er diesem einen Faustschlag versetzt, sagte er der Gutachterin. "Er wollte ihm einen Denkzettel verpassen", glaubt Verteidiger Yalcin Tehinoglu. Dass sein Mandant dabei ein Messer in der Hand hielt, sei ihm aufgrund der Trunkenheit "nicht bewusst" gewesen. Diese Version hält das Gericht jedoch für "fernliegend". Der Verteidiger plädierte auf eine bewährungsfähige Strafe.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie versuchter schwerer Körperverletzung Oberstaatsanwalt Lars-Jörgen Geburtig beantragte eine Strafe von sieben Jahren. Auch wegen versuchten Totschlags. Dem ist das Gericht nicht gefolgt: So habe der Angeklagte erneut zustechen können, sei aber von dem bedingten Tötungsvorsatz "zurückgetreten". Und das, noch bevor er seinen Irrtum bemerkte, den "falschen" Mann attackiert zu haben.

In dem Prozess konnten weder das Opfer noch ein wichtiger Zeuge aus dem Ausland geladen werden. Der Vorsitzende Richter sprach von einer "abgeschwächten Tatsachengrundlage".

Für Verteidiger Yalcin Tehinoglu "bleibt alles im Dunkeln". Er warf dem Gericht vor, nicht alles versucht zu haben. die Zeugen zu laden. Der Vorsitzende wies diese Kritik zurück. Bei früheren Vernehmungen hatte der verletzte Ukrainer berichtet, er habe damals einen Landsmann sowie den Angeklagten zum Essen und Trinken auf dem Rastplatz eingeladen. Der Weißrusse soll dabei "geprahlt" haben, dass er viele Jahre im Knast gewesen sei. Als man ihm nicht glaubte, sei es zu einem Streit mit dem anderen Fahrer gekommen. Und diesem galt eigentlich die spätere Messerattacke. Die Tat sei "ein einmaliger Vorfall", ist der Verteidiger überzeugt. Dass der Weißrusse alkoholabhängig ist, glaubt er nicht. Der Mann sei seit 14 Jahren als Lkw-Fahrer in Europa unterwegs und habe sich "tadellos geführt". Dessen Frau und die beiden Kleinkinder seien "dringend auf ihn angewiesen". Die Familie werde derzeit von Verwandten unterstützt.