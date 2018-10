Von Peter Wiest

Heidelberg/Sandhausen. Das für ihn so typische schelmische Lächeln, das Herbert Kowa meist ins Gesicht geschrieben steht, hat über die Jahre hinweg kaum etwas an Charme verloren. Ebenso wenig, wie die Musik, die er mit seinen Freunden jetzt schon fünfeinhalb Jahrzehnte macht, auch nur im Geringsten aus dem Takt gekommen ist. Im Gegenteil: Die "Heidelberg Starfighters" heizen mit ihrer Beat-Musik ein wie einst im Mai in den frühen 60ern. 55 Jahre alt wird die Band in diesem Jahr - und wird sicher noch viele Jahre weiter auf die Pauken hauen und in die Saiten greifen.

Als "die dienstälteste Boygroup weit und breit" hat der mittlerweile 70-jährige Kowa die "Starfighters" einst bezeichnet. Und nicht nur das: Sie spielen auch heute noch in der Originalbesetzung. Kaum zu glauben - aber wahr: Die Jungs aus Heidelberg, die teilweise auch in Nachbargemeinden leben, gründeten ihre Beat-Band im gleichen Jahr, in dem die Beatles erstmals im Hamburger Starclub auftraten. Im Gegensatz zu den legendären Pilzköpfen aus Liverpool stehen die "Heidelberg Starfighters" nach wie vor auf der Bühne - mittlerweile weit über viereinhalb Jahrzehnte, nachdem sich die Beatles aufgelöst haben.

"Der Beat hat uns jung gehalten - zumindest auf unsere eigene Art", sagt Herbert Kowa schmunzelnd. Zwar haben die "Starfighters" mittlerweile musikalische Verstärkung erhalten durch alte Freunde, die alle ebenfalls ihre ersten beatmusikalischen Sporen damals in den wilden 60er Jahren verdienten. Aber der Original-Beat-Geist ist erhalten geblieben und schwebt noch immer über der Band, wie die zahlreichen Live-Auftritte nach wie vor bestätigen und beweisen.

Einst hießen sie übrigens nur "Starfighters", nahmen später dann aber aus Liebe zu Heidelberg den Städtenamen mit auf. Heute sind sie durchaus stolz darauf, diesen Namen auch ein Stückchen weit hinaus in die Welt getragen zu haben. "Starfighters" nannten sie sich ursprünglich nicht zuletzt auch deshalb, weil "es unser Anliegen war, die Zeiten von Tanztee und Volksmusik anfangs der 60er Jahre mit dem Knall und der Power eines Düsenjägers zu beenden", sagt Herbert Kowa. Das ist damals gelungen - und hat bis auf den heutigen Tag Bestand.

"Wir brauchen keinen Proberaum. Wir proben auf der Bühne", lautet dabei ein Credo der Band. Der Erfolg gibt dem Recht: Die Stimmung bei Starfighters-Konzerten ist nach wie vor grandios und kaum zu überbieten. Längst haben dies im Übrigen auch die regionalen Medien entdeckt - wie etwa ein herrliches Feature des Südwest-Fernsehens ausgerechnet im Rahmen der Reihe "Expedition in die Heimat" zum 50-jährigen Geburtstag der Band 2012 eindrucksvoll bewies.

Was allerdings nach wie vor tatsächlich passiert auf einem Starfighters-Konzert, das drückte bereits in den 60er Jahren ein Reporter passend aus, dessen Aussage bis heute Bestand hat: "Ihre Auftritte haben die Wirkung von Juckpulver in der Hose." Ihr "Schnapszahl-Jubiläum" feiert die legendäre Beat-Band unter dem Motto "55 Jahre Rock’n’Roll Kultband" mit einem Konzert am Samstag, 28. Oktober, in der Festhalle Sandhausen. Dort werden dann auch zahlreiche Gastmusiker und "Mitstreiter" aus der langen Ära der Bandgeschichte dabei sein. Und wenn nicht alles trügt, wird es dann sowohl beim Publikum als auch bei der Band selbst einmal mehr wieder überall zu spüren sein und für entsprechende Bewegung im Saal und auf der Bühne sorgen: Dieses nach wie vor einmalige Starfighters-Juckpulver-Feeling.

Info: Konzert 55 Jahre "Heidelberg Starfighters" am 28. Oktober, 20 Uhr, in der Festhalle Sandhausen. Tickets bei der RNZ-Geschäftsstelle in der Heidelberger Neugasse. Weitere Vorverkaufsstellen unter www.heidelberg-starfighters.de.