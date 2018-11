Heidelberg/Rhein-Neckar. (cab) Patrick Fierhauser brachte es am Ende auf den Punkt. Die Radwege, das Netz des öffentlichen Nahverkehrs und alle Sharing-Angebote in Sachen Mobilität können so gut sein, wie sie wollen: Wenn sie keiner nutzt, werden sie nicht viel bringen, mahnte der Mobilitätsmanager aus dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Dann wird sich also wenig tun bei der Mobilitätswende, und der "Stauwahnsinn" im alltäglichen Pendelverkehr der Metropolregion geht weiter.

Vielleicht müsse man einfach den inneren Schweinehund überwinden, sinnierte Lukas Bonn, Nachhaltigkeitsbeauftragter des Softwarekonzerns SAP. Also lieber Bus und Bahn nutzen, anstatt "morgens ins bequeme Auto zu steigen, die Sitzheizung anzumachen und sich anderthalb Stunden im Stau zu ärgern". Gute Vorsätze am Ende eines langen Nachmittags.

Der Heidelberger Verein "Urban Innovation - Stadt neu denken" hatte zum Workshop über betriebliches Mobilitätsmanagement in der Region eingeladen. Unternehmensvertreter tauschten sich darüber aus, wie sie das machen mit dem Weg zur Arbeit für ihre Belegschaften - oder was sie diesbezüglich vorhaben. Abends gab es dann noch ein Podiumsgespräch. Die Einführung und Zahlen dazu gab der Stadt- und Verkehrsplaner Matthias Nuessgen. Rund 60 Prozent aller Arbeitnehmer arbeiten nicht am Wohnort und pendeln.

Knapp 70 Prozent der in Heidelberg Beschäftigten pendeln in die Stadt, gut 22.000 Erwerbstätige aus ihr hinaus. Ihre Ziele sind vor allem die SAP, die Wild-Werke, die Heidelberger Druckmaschinen sowie weitere Unternehmen mit Sitzen im Gewerbegebiet Rot-Malsch, in Eppelheim oder Weinheim. 67 Prozent aller Pendler in Baden-Württemberg, so Nuessgen, würden ihr Auto für den Weg zur Arbeit nutzen, aber nur zehn Prozent die öffentlichen Verkehrsmittel. Jeweils acht Prozent gehen zu Fuß oder fahren mit dem Rad.

Das Stehen im Stau und die dabei verschenkte Zeit, seien echte Stressfaktoren für die Autopendler, sagte der Verkehrsplaner. Wer mit Öffentlichen unterwegs sei, der leide, wenn er oft umsteigen muss, Bus und Bahn unpünktlich sind oder erst gar nicht kommen. Wer Rad fahre oder zu Fuß gehe, habe eher ein positives Empfinden vom Arbeitsweg - weil man sich ja bewegt und etwas für sich tut. Das alles war nicht besonders neu, auch Nuessgens Schlussfolgerung nicht: "Wir werden uns eine andere Art der Fortbewegung einfallen lassen müssen."

Ein Ende des Pendlerstaus, betonte er, werde es ohne den öffentlichen Nahverkehr nicht geben. Dieser müsse sich allerdings in Geschwindigkeit, Takt, Komfort und Pünktlichkeit stark verbessern. Und wirtschaftlich sei das Ganze nur, wenn viele "umsteigen". Auch das ist klar. Ebenso wie die Tatsache, dass die autonome Mobilität der Zukunft "geteilt" sein wird, sprich: auf Auto-, Fahrrad-, und Roller-Sharing basiert.

Erstaunlich ist nur, dass die Land- und Bundesstraßen sowie Autobahnen in Stadtnähe morgens und nachmittags trotzdem noch immer total dicht sind. Der von Nuessgen geforderte Wertewandel dauert. Und offenbar auch der Abschied von alten Gewohnheiten in Sachen Mobilität. Das spüren auch Unternehmen in der Region, die bereit sind zum Umdenken und entsprechende Angebote machen. Dabei geht es nicht nur ums Fahrrad oder Dienstwagen-Flotten mit E-Antrieb: "Unser CarSharing-Portal wird noch nicht so genutzt, wie gewünscht", sagte etwa Barbara Endell von der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern das Jobticket der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an. Doch das gilt eben nur für das VRN-Verbundgebiet und nicht darüber hinaus. Endell monierte zudem, dass es an der Busverbindung zum Bahnhof Wiesloch/Walldorf hapere: "Da fehlt einfach ein Stück."

Bonn sagte, die Unternehmen müssten den Nahverkehrsanbietern Pendler-Daten zur Verfügung stellen, damit das Angebot und Kapazitäten entsprechend angepasst werden können. Damit rannte er bei Thomas Sillmann, dem Leiter des RNV-Geschäftskundenvertriebs, offene Türen ein: "Wir müssen wissen, welches Tarifangebot zum Bedarf der Firmen passt. Dafür brauchen wir in den Unternehmen aber Ansprechpartner."

Offensichtlich ein Manko, denn Sillmann wies darauf hin, dass es in Mannheim zwar 200 Betriebe gebe, die das Jobticket eingeführt haben. 2000 hätten es aber nicht. Die RNV will sich daher weiter öffnen, informieren und investieren - etwa, wie berichtet, in die Bahn-Flotte ab 2020. Auch über neue Linien könne man nachdenken: "Aber es ist immer eine hohe Zahl an Fahrgästen nötig, damit es sich lohnt."

Außerdem gibt es solche neuen Verbindungen nicht von heute auf morgen. Schneller könnte Sillmanns nicht ganz uneigennützige Idee für Entlastung auf den Pendlerstrecken sorgen: "Wenn jeder Berufstätige nur an einem Tag in der Woche Bus oder Bahn fahren würde und nicht mit dem Auto, dann wären schon 20 Prozent weg von der Straße." Man muss eben nur den inneren Schweinehund überwinden.