Heidelberg. (RNZ/mare) Witterungsbedingt kommt es am Mittwochmorgen zu Ausfällen der Straßenbahnen in Heidelberg. Das teilt die RNV via Twitter mit.

Demnach gab es wegen Eis und Glätte im ganzen Verkehrsgebiet der RNV teils starke Verspätungen für Busse und Bahnen. Der Grund: vereiste Fahrleitungen. "Überfrierende Nässe ist für uns die deknbar ungünstigste Witterung", erklärt ein RNV-Sprecher auf RNZ-Nachfrage. Minustemperaturen und Schnee seien demnach gar nicht das Problem. Da könne man die Gleise einfahc freiräumen. Die hohe Luftfeutchtigkeit und dann die Temperaturen knapp unter Null in der Frühe führten aber dazu, dass die Oberleitungen, sobald sie von Kratzfahrzeugen frei geräumt sind, sofort wieder zufrieren.

Betroffen waren so vor allem die Linien in städtischen Randgebieten und auf Überlandstrecken. Gegen 7 Uhr waren die Störungen zwar weitgehend beseitigt. Dennoch konnten Straßenbahn-Linien 22, 23, 24 und 26 in Heidelberg erst gegen 11 Uhr den Betrieb wieder aufnehmen. In der Zwischenzeit wurden hier Busse als Ersatzverkehr eingesetzt.