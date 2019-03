Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Seidenstraße, den legendären Handelsweg zwischen Ost und West, zusammen mit seiner Frau entdecken und die Wildschweine von seinem Gartengrundstück zwischen Handschuhsheim und Dossenheim fernhalten. Diese beiden Vorhaben stehen auf der persönlichen To-do-Liste von Wolfgang Heckmann ganz oben.

Zeit, sie in die Tat umzusetzen, hat der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Heidelberg jetzt zur Genüge. Am Donnerstag wird der 65-Jährige im Großen Ratssaal der Stadt Heidelberg in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1999 war Heckmann Chef der Arbeitsagentur, nun ist Schluss mit all den Zahlen und Statistiken. Künftig will er sich als Gasthörer an der Uni Heidelberg der Philosophie zuwenden, verrät er im Gespräch mit der RNZ. Aber vorher wird er erst einmal den Zaun um seinen Garten zu einem unüberwindlichen Bollwerk für die Wildschweine machen ...

Dass Wolfgang Heckmann einmal in der Arbeitsagentur landen würde, war keineswegs vorbestimmt. Im Rahmen eines Studientages sei ihm vielmehr vorgeschlagen worden, doch die Chirurgen-Laufbahn einzuschlagen. Davon hat er dann doch lieber die Finger gelassen und sich für Volkswirtschaftslehre entschieden.

Gleich nach Abschluss des Studiums an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg kommt es zum ersten Kontakt mit seinem künftigen Arbeitgeber - Heckmann meldet sich arbeitslos. Dann übernimmt Genosse Zufall die Regie. Ein Schulfreund, der im Arbeitsamt arbeitet, wird auf die Akte aufmerksam und fragt an, ob der nun Arbeitslose denn nicht in sein Team kommen will. Heckmann will - auch weil er in dieser Zeit seine spätere Frau kennenlernt - und macht Karriere.

Die freilich zunächst ganz unten beginnt. Der spätere Chef startet als Bearbeiter in der Leistungsabteilung des Arbeitsamtes Heidelberg. 1984 erfolgt die Einweisung als Nachwuchskraft des höheren Dienstes in der Regionaldirektion Baden-Württemberg, 1989 ist Heckmann bereits Leiter des Referats Fortbildung und Umschulung.

Dann steht eine Herkulesaufgabe an: die Mitarbeit beim Aufbau der Arbeitsverwaltung in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. In Riesa, Dresden, Bautzen und Pirna ist Heckmann am Aufbau der Arbeitsverwaltung beteiligt. Dann kommt eine neue Herausforderung: Die Arbeitsverwaltung in Dresden wird in ein neues, wesentlich größeres Gebäude verlegt. Allerdings sind Umzugswagen gerade Mangelware - dementsprechend ist die Stimmung bei Heckmann auf dem Nullpunkt.

Dann versichern ihm die Mitarbeiter - in der Mehrzahl Frauen - an einem Freitagabend, er solle sich mal keine Sorgen machen. Als der "Wessi" dann am Samstag beim Arbeitsamt vorbeischaut, traut er seinen Augen kaum. "Da stand eine schier endlose Schlange von Trabis mit Dachgepäckträgern", erzählt Heckmann. Die Mitarbeiterinnen hatten ihre Männer und Freunde aktiviert, die "grandios mit angepackt" hätten. Der Umzug geht im vorgegebenen Zeitrahmen über die Bühne - Heckmann kann es nicht fassen.

Zurück in der alten Heimat geht es weiter steil nach oben. Zunächst nimmt Heckmann die Geschäfte des Direktors der Arbeitsämter Rastatt und Pforzheim wahr, schließlich wird er Abteilungsleiter Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung im Arbeitsamt Mannheim. 1999 dann der finale Karriereschritt: Wolfgang Heckmann wird Chef der Arbeitsagentur Heidelberg.

Dort hat sich dann in den vergangenen 20 Jahren viel getan. "Es ist alles wesentlich kundenfreundlicher geworden", fasst der 65-Jährige zusammen. Vor allem die Beratung sei jetzt viel mehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten als früher.

Seine Mitarbeiter haben Wolfgang Heckmann im Rahmen einer Abschiedsfeier bereits sehr emotional "Tschüss" gesagt, wie der nun ehemalige Chef mit einem leichten Schimmer in den Augen verrät. Heute wird er offiziell in den Ruhestand verabschiedet - sprechen werden unter anderem Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Christian Rauch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit und der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger. Und anschließend? "Dann fahren wir als erstes zu unserer Tochter nach Paris", lässt Heckmann erst gar keinen Stillstand zu.