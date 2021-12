Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Die Polizei wird sich verstärkt dem Kampf gegen gefälschte Impfpässe widmen. Beim Polizeipräsidium Mannheim wird dazu eigens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, wie die Beamten mitteilen.

Denn immer häufiger tauchten falsche Impfnachweise auf. "Wer einen Impfnachweis fälscht oder einen bereits gefälschten Impfnachweis nutzt, um so ein Impfzertifikat zu erhalten, setzt nicht nur seine eigene, sondern auch die Gesundheit seiner Mitmenschen aufs Spiel", sagt Ulrike Schäfer, Leiterin der Kriminalpolizei-Direktion Heidelberg. Dank des neuen rechtlichen Rahmens könne die Polizei nun konsequent gegen Impffälscher vorgehen.

Die neunköpfige Ermittlungsgruppe ist bei der Kriminalpolizei angesiedelt und bearbeitet alle Delikte im Zusammenhang mit ge- oder verfälschten Impfnachweisen. Nachdem bei der bisherigen Bearbeitung der Delikte aufgefallen war, dass Impfnachweise nicht nur für den "Eigengebrauch" gefälscht wurden, sondern auch, um sie an andere zu verkaufen, ist die Ermittlungsgruppe zuversichtlich, durch die zentralisierte Bearbeitung möglichst schnell kriminelle Strukturen zu zerschlagen und zu verhindern, dass diese sich verfestigen.

Dabei ist die Ermittlungsgruppe auch auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen: "Sollte Ihnen ein gefälschter Impfpass zum Kauf angeboten oder zur Erstellung eines Impfzertifikats vorgelegt werden, zögern Sie nicht, dies der Polizei zu melden", appelliert die Polizei.

Weiterhin wird die Polizei die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln kontrollieren. So etwa in Bus und Bahn oder Ausgangssperren für Ungeimpfte, wie jüngst in Mannheim.