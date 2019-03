MVV

Mit fast 6.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen und zählt zu den Vorreitern der Energiewende in Deutschland. Im Mittelpunkt steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung der Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Dabei besetzt MVV alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit seiner Unternehmensstrategie setzt das Unternehmen konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Mit dem regionalen Fernwärmenetz werden nicht nur Mannheim und Heidelberg, sondern auch Schwetzingen, Brühl, Ketsch sowie Speyer versorgt. In Mannheim sind mit einer Netzlänge von 567 Kilometern über 60 Prozent aller Haushalte an die Fernwärme angeschlossen.

Stadtwerke Heidelberg

Die Stadtwerke Heidelberg sind einer der größten 100-prozentig kommunalen Energieversorger mit den Sparten Strom, Gas und Fernwärme. Für die Stadt Heidelberg haben sie zudem die Wasserversorgung sowie Finanzierungs- und Koordinationsaufgaben im ÖPNV übernommen und betreiben zusätzlich Schwimmbäder, Bergbahnen sowie Garagen in Heidelberg. Zusammen mit der Stadt und mit vielen Partnern in der Region bringen sie die Energiewende vor Ort voran. Viele Ziele ihrer Energiekonzeption 2020/ 2030 haben sie schon erreicht: Die Steigerung der Eigenerzeugung, den Ausbau der hocheffizienten Fernwärme, eine Erhöhung des Anteils der grünen Wärme und einen Ökostromanteil von über 80 Prozent an ihrem Strommix. Zudem bieten sie auch ihren Kunden zahlreiche Services rund um Energiesparen und Klimaschutz an. Mit rund 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 296 Millionen Euro ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber in Heidelberg. Das Fernwärmenetz der Stadtwerke Heidelberg hat eine Länge von rund 230 Kilometer und versorgt rund 5.200 Hausanschlüsse. Der Anteil der Fernwärme am verfügbaren Wärmemarkt in Heidelberg liegt bei 47 Prozent.

