Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Mannheim. Was vor ein paar Jahren noch als nahezu ausgeschlossen galt, halten Experten jetzt für möglich und warnen: Die weltweite Erwärmung könnte bis 2026 erstmals über der Marke von 1,5 Grad liegen. Höchste Zeit also, dass sich ganz schnell etwas ändert. Weltweit und lokal. Heidelberg und Mannheim gehören zu den hundert ausgewählten Städten in Europa, die von der EU dabei unterstützt werden, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Das ist dann der Fall, wenn mindestens 80 Prozent weniger CO2 ausgestoßen wird. "Man geht davon aus, dass sich 20 Prozent der Emissionen nicht vermeiden lassen", weiß der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz. Von dem ambitionierten Ziel sind beide Kurpfalz-Metropolen allerdings noch weit entfernt, auch wenn kleine Erfolge bereits sichtbar sind. So erzeugen die Heidelberger Stadtwerke bereits heute die Hälfte der Fernwärme klimaneutral und zu mehr als 25 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Der Energie- und Zukunftsspeicher im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund fasst bis zu 20 Millionen Liter Wasser für die Fernwärmeversorgung. Foto: Anspach

Oberbürgermeister Eckart Würzner drückt weiter aufs Tempo. "Wir müssen raus aus den schwerfälligen Genehmigungsverfahren. Der Faktor Zeit ist das größte Problem, und wir sind bislang zu langsam", sagt der Heidelberger Verwaltungschef bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mannheimer Vertretern im Kastanienhof des Hotels Grenzhof. Der Ort liegt unweit der Gemarkungsgrenze der beiden Städte – die bei der Klimawende schon teilweise gemeinsame Sache machen und nun noch stärker kooperieren wollen: bei "grüner" Wärme, regenerativer Stromerzeugung und nachhaltiger Mobilität. Beim Bau eines gemeinsamen Radschnellwegs arbeiten Heidelberg und Mannheim ebenfalls eng zusammen.

Würzner wünscht sich bei der Wind- oder Solarenergie ein schnelleres Verfahren, wie es Bundestag und Bundesrat beim Neubau der Hochstraße Süd in Ludwigshafen möglich machten. "Das muss der Weg sein", so der OB. Wenn man für eine Windkraftanlage sieben Jahre warten müsse, seien die Ziele unerreichbar. Ähnlich äußerte sich kürzlich auch Christoph Trinemeier, Direktor des Verbands Metropolregion Rhein-Neckar.

Würzner erinnert auch an die Hochzeit der Corona-Pandemie, als die Politik vieles möglich machte, was zuvor undenkbar erschien, und sogar in die Grundrechte eingriff. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist die Abfallverbrennung zur regionalen Fernwärmeversorgung. Die Geothermie und der Bau von Flusswärmepumpen sollen folgen, die Takte im öffentlichen Nahverkehr verdichtet werden. Dazu kommen eigene Anstrengungen: in Mannheim ein Aktions- und in Heidelberg ein Masterplan für den Klimaschutz.

Doch wie misst man eigentlich Klimaneutralität? Das ist gar nicht so einfach. "Wir arbeiten gerade an einem Monitoring", sagt die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell. Beim bisherigen Verfahren werden die Daten nach den Vorgaben der EU erst mit zweijähriger Verzögerung geliefert. Auf Nachfrage kann Pretzell nicht sagen, ob die Quadratestadt ihr 2009 gesetztes Ziel, die CO₂-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent zu senken, erreicht hat. Die Daten würden gerade ausgewertet.

Insgesamt stellt Brüssel 360 Millionen Euro zur Verfügung – allerdings verteilt auf alle 100 Städte. Die Kommunen können aber leichter EU-Fördertöpfe anzapfen. Und das ist auch zwingend nötig, kostet die Klimaneutralität doch laut Kurz alleine Mannheim einen zweistelligen Milliardenbetrag. "Es geht jetzt darum, alle Sektoren in den Blick zu nehmen – von Landwirtschaft bis Industrie. Für die sind wir ja nicht unbedingt zuständig, aber wir können eine moderierende Funktion einnehmen", kündigt der Oberbürgermeister an.

Kurz hält es für problematisch, "wenn man sagt, dass Klimaneutralität innerhalb von knapp acht Jahren ja sowieso nicht machbar ist". Immerhin werde sich die EU in einem Vertrag dazu verpflichten, die Städte bei ihren Plänen zu unterstützen. "Das ist ja nicht irgendein Partner." Und abgesehen davon bestehe nur noch in diesem Jahrzehnt eine realistische Chance, die Trendwende beim Klimaschutz zu schaffen. Deshalb dürfe man das Programm nicht zerreden. Kurz weiß angesichts der vielen Beteiligten auf unterschiedlichen Ebenen: "Das wird eine sehr kleinteilige Kärrnerarbeit."

Vielleicht werde es am Ende nicht ganz reichen, klimaneutral zu werden, sagt der Heidelberger Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Zumindest aber wolle man es versuchen und sämtliche Kräfte für das gemeinsame Ziel aktivieren. Damit die Transformation gelingt, die nach dem Wunsch Pretzells "sozial gerecht" sein muss. Würzner will auch mit dem Bund reden. Der will die energieeffiziente Sanierungsrate bei Altbauten auf drei Prozent steigern, Heidelberg liegt bei zwei. Staatliche oder private Bauherren bräuchten dafür aber bessere Anreize und müssten es sich auch leisten können. Eine Eigenkapitalquote von 30 Prozent könnten nur die allerwenigsten vorweisen. Und noch ein Problem: Es fehlt an Handwerkern.

Update: Mittwoch, 11. Mai 2022, 20 Uhr

Beide Städte üben Schulterschluss beim Klimaschutz

Heidelberg/Mannheim. (dpa) Mannheim und Heidelberg wollen im Zuge einer EU-Förderung beim Klimaschutz künftig noch stärker zusammenarbeiten. "Die Europäische Union hat mit Mannheim und Heidelberg zwei Nachbarstädte zu Modellstädten für Klimaneutralität ausgewählt – das ist ein starkes Signal für unsere Region", sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) am Mittwoch. Klimaschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe.

Umweltfreundliche Wärme- und Stromversorgung sowie nachhaltige Mobilität gehören aus Sicht der Nachbarstädte zu den wichtigsten Hebeln auf dem Weg zur Klimaneutralität. Diese herrscht, wenn keine klimaschädlichen Gase mehr ausgestoßen werden, die nicht gebunden werden können.

Die Kampagne der Europäischen Kommission trägt auch der Tatsache Rechnung, dass Städte ungefähr 3 Prozent Landfläche der Erde einnehmen, aber mehr als 70 Prozent der Treibhausgasemissionen produzieren. Im Juni sollen die Kommunen "Klimastadt-Verträge" mit konkreten Aktionsplänen abschließen.

Das EU-Projekt soll mit 360 Millionen Euro bis 2023 finanziert werden. Die Städte sollen etwa in saubere Transportmöglichkeiten, Energieeffizienz und Grünflächen investieren und können dafür Forschungsmittel und Beratung erhalten.

Bei den Themen Fernwärmeversorgung, dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Einrichtung von Radschnellwegen arbeiten die beiden Nachbarstädte bereits eng zusammen. Auch die Themen Geothermie und Bau von Flusswärmepumpen entlang des Neckars und am Rhein sind aus ihrer Sicht gemeinsame Zukunftsthemen. Heidelberg hat mit dem Energiespeicher, einer überdimensionalen Thermoskanne für die Wärmespeicherung auf Vorrat, und mit der weltgrößten Passivhaussiedlung Neuland betreten.