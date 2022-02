Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Am Wochenende flogen in Heidelberg und Mannheim mehrfach die Fäuste und andere Gegenstände zwischen Gaststättenbesuchern und Randalierern und Polizei. Davon berichten die Beamten.

> Heidelberg: Nachdem ein 30-jähriger Mann von der Polizei festgenommen wurde, schlug er gegen die Beamten und bespuckte einen Polizeiarzt. Sonntagnacht kurz vor 1 Uhr kam es zunächst in der Heidelberger Hauptstraße vor einer Diskothek zu Streitigkeiten einer größere Menschengruppe mit circa 30 Personen. Hierbei flogen auch Stühle und Tische durch die Gegend. Inwieweit es dabei bereits zu Sachbeschädigungen gekommen ist, wird noch geklärt. Haupttäter des Streits waren zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren.

Dem Streit vorausgegangen war wohl, dass den beiden angetrunkenen Männern der Zutritt zu dem Tanzlokal durch den Türsteher verwehrt wurde. Daraufhin beleidigte der 30-Jährige den 47-jährigen Türsteher aufs Übelste. Er sowie der zweite Mann wurden von der eintreffenden Polizei festgenommen und zur Polizeiwache Heidelberg-Mitte gebracht.

Bereits beim Einsteigen setzte der 30-jährige Täter seine volle Körperkraft gegen die beiden Polizeibeamten ein und sperrte sich gegen den Einstieg in den Streifenwagen. Seine Beleidigungen führte er dann beim Transport auch gegen die Beamten fort und drohte ihnen sogar mit dem Tod.

Als der 30-Jährige auf der Wache in die Zelle gebracht werden sollte, sperrte er sich erneut und trat und schlug gegen die Beamten. Beim Fixieren des Mannes verletzte sich hierbei ein Polizeibeamter leicht an seiner Hand. Der 30-Jährige beleidigte auch den zur Blutentnahme hinzugezogen Polizeivertragsarzt. Ihn und auch die Polizeibeamten bespuckte er.

Der 29-jährige zweite Mann war zwar auch äußerst aggressiv, hielt sich jedoch ansonsten zurück. Die beiden betrunkenen Männer verbrachten die restliche Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und nun müssen sie für die polizeiliche "Logis" mit einem hohen Gebührenbescheid rechnen.

Nach Auswertung der Bodycam-Aufnahmen und nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt gegen den 30-Jährigen Anzeige unter anderem wegen tätlichem Angriff und Widerstand.

> Heidelberg: Zwei 28 und 29 Jahre alte Männer wurden nach einem Gaststättenbesuch von drei Unbekannten angegriffen. Der 28-Jährige wurde dabei mit einem scharfkantigen Gegenstand am Kopf stark verletzt.

Die beiden Männer waren zunächst in einer Gaststätte in der Albert-Fritz-Straße. Als sie gegen 2.15 Uhr die Gaststätte verlassen hatten, wurden sie von drei unbekannten Tätern angegriffen. Der 29-jährigen Mann stürzte und die drei Täter traten auf ihn ein. Er hatte keine sichtbaren Verletzungen und lehnte jede medizinische Versorgung ab.

Der 28-jährige Mann wurde beim Eintreffen der Polizei bereits von einer Frau in der Gaststätte erstversorgt. Er hatte am Kopf mehrere blutende Verletzungen, die von einem scharfkantigen Gegenstand herrührten. Der Verletzte musste aufgrund seiner Kopfverletzungen anschließend mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden.

Im näheren Bereich wurden die beiden blutverschmierten Jacken der beiden Männer gefunden.

Es gingen zwar bei der Polizei mehrere Notrufe vermutlich von Zeugen ein. Die Hintergründe und der genaue Hergang stehen aber bisher noch nicht fest. Auch die beiden Männer konnten bisher zum weiteren Sachverhalt nichts beitragen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

> Mannheim: Am Sonntag kurz nach Mitternacht kam es in Mannheim bei einer privaten Party zu einer Auseinandersetzung mit selbst eingeladenen Gästen, die mitfeiern wollten. Alle anwesenden circa 30 Personen kannten sich wohl untereinander, aber eine Gruppe von fünf Personen war nicht willkommen und sollte die Party verlassen.

Letztendlich sympathisierte im weiteren Verlauf der Streitigkeiten eine Gruppe mit den "nicht willkommenen" Gästen. Ein 49-jähriger Mann soll dann einem 22-Jährigen mehrfach gegen das Knie getreten haben. Der wiederum versetzte dem "Angreifer" einen Fausthieb ins Gesicht. Der Mann wurde dabei im Gesicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei beiden Männern jeweils circa 1,3 Promille.