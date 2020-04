Märchenerzähler Arno Berger in voller Montur: Seine Enkelinnen Vivien und Natalie, die in Texas leben, sind begeistert. Foto: zg

Von Stefan Hagen

Heidelberg/Houston. Während die Nachbarn schon längst schlafen, schreitet Arno Berger zur Tat. Es ist gegen 2 Uhr morgens: Der Heidelberger richtet Zipfelmütze und rote Knubbelnase, dann zieht er das dicke Märchenbuch aus dem Regal. Schließlich fährt er den Computer hoch. Wenige Minuten später blicken ihn erwartungsfrohe Augen auf der anderen Seite des Atlantiks an – genauer gesagt im US-Bundesstaat Texas, hier ist es im Augenblick 19 Uhr am Abend. Jetzt ist Zeit für die sehnsüchtig erwartete Märchenstunde via Skype aus Germany. Auf der Couch in The Woodlands, 35 Meilen nördlich von Houston, haben es sich Natalie und Vivien bequem gemacht – Bruder Michael liegt bereits im Bett, er ist erst 18 Monate alt.

Die Gute-Nacht-Geschichte vom Großvater gehört zu den lieb gewonnenen Ritualen der Familie seines Sohnes in Texas. "Max ruft mich an, wenn die Kleinen ins Bett gehen. Die Zeit kann da schon mal variieren", sagt Arno Berger. Für ihn sei das aber überhaupt kein Problem. "Als Rentner kann ich ja morgens ein bisschen länger schlafen."

Auf dem Programm steht – wie kann es anders sein – die gute alte Märchenwelt der Gebrüder Grimm. Heute ist Rapunzel zu Besuch in Texas. Die jungen Damen in den USA staunen nicht schlecht über das lange Haar ihrer Geschlechtsgenossin aus ferner Zeit. Später haben sie bestimmt von ihr geträumt.

Opa Arno ist übrigens ein routinierter "Märchenonkel". Früher hat er für seine Kinder Kassetten besprochen, "heute habe ich natürlich einen privaten YouTube-Kanal", lächelt der 75-Jährige. Dort kann man ihn zwar hören, aber nicht sehen. Und deshalb wird mindestens dreimal in der Woche "geskypt".

In Heidelberg wächst derweil die nächste aufmerksame Zuhörerin heran: Enkeltochter Liara. Noch hat sie kein Interesse an den Erzählkünsten des Opas, aber das wird sich in absehbarer Zeit mit Sicherheit ändern. Drücken und kuscheln mit Liara geht nicht, Abstand halten ist angesagt. Auch Arno Berger muss sich in Corona-Zeiten emotional einschränken: "Das ist nicht leicht", sagt er.

Zurück nach Texas: Hier lebt seit einigen Jahren Sohn Max mit seiner Familie. Der 40-Jährige arbeitet für eine große deutsche Spedition und war vor seiner Station im Süden der USA sechs Jahre in New York heimisch. Auch in Texas hat das Coronavirus das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt, berichtet Max Berger.

"Die Schüler in unserem Bezirk hatten wie jedes Jahr eine Woche Frühlingsferien, den sogenannten Spring Break", sagt der Familienvater. Zum Ende der Ferien am 13. März sei man darüber informiert worden, dass die Schulen zunächst eine weitere Woche geschlossen bleiben würden. Was dann aber sehr schnell bis zum 30. April ausgeweitet worden sei.

"Unsere Kinder werden seit dieser Zeit zu Hause unterrichtet, was seitens der Schule sehr gut organisiert ist", berichtet Max Berger. "Es gibt montags per Mail einen Stundenplan für die ganze Woche, Zoom-Videokonferenzen und viel Interaktion mit Lehrern über Apps."

Seit Mitte März gelte auch in Texas das Social Distancing. "Was natürlich notwendig, aber auch sehr schade ist, da wir eine tolle Nachbarschaft mit vielen Kindern im gleichen Alter haben", bedauert der 40-Jährige. "Doch uns geht es allgemein trotzdem sehr gut, wir sind zuversichtlich." So könne man vor Ort sehr gut spazieren gehen oder Rad fahren. In The Woodlands – die Stadt hat rund 100.000 Einwohner – gebe es insgesamt circa 100 Meilen Geh- und Radwege, was sehr untypisch für die Vereinigten Staaten sei. "Wir steigen von zu Hause auf das Fahrrad und können so lange fahren, wie es unsere Kleinen durchhalten – Rekord war bisher eine zwölf Kilometer lange Tour", macht Max Berger deutlich, dass die gesamte Familie sportlich ist.

Er selbst hat früher lange Zeit in Heidelberg beim HTV Basketball gespielt und ist diesem Hobby auch in den USA weiter nachgegangen. "Derzeit muss ich aber eine Zwangspause einlegen", berichtet Max Berger der Rhein-Neckar-Zeitung. Denn alle öffentlich zugänglichen Basketballkörbe seien von der Gemeinde Mitte März gesperrt worden. "Zusammenfassend kann ich aber sagen, dass wir außer Home Schooling und Social Distancing keine starken Einschränkungen haben und einfach die Natur genießen, bevor der Sommer bei uns ankommt", sagt der "Texaner".

Denn ab Mai gebe es dann ein Zusammenspiel von bis zu einhundert Prozent Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von über 30 Grad im Schatten. "Das erklärt auch, warum richtige Texaner immer noch gerne Cowboyhüte tragen", erläutert Max Berger mit einem Augenzwinkern.

Vater Arno war übrigens über Weihnachten vier Wochen lang zu Besuch in Texas. "Diese Zeit habe ich sehr genossen", sagt der 75-Jährige. Sein Sohn habe für seinen Aufenthalt ein umfangreiches Sightseeing-Programm zusammengestellt. "Reduzier das mal", habe er ihm daraufhin gesagt. "Dann habe ich lieber zusammen mit meinen Enkeln sämtliche Spielplätze der Umgebung besucht."