Von Andrea Döring

Heidelberg. "Nur weil man im Rollstuhl sitzt, ist das Leben ja nicht vorbei!" Sagt Svenja Mayer, die wegen eines schweren Unfalls seit zehn Jahren querschnittsgelähmt ist. Für sie ist ein Traum wahr geworden, der sich nur für wenige Sportler auf der ganzen Welt erfüllt. Die 30-Jährige aus Heidelberg nahm an den Paralympics in Tokio teil. Für eine Medaille reichte es allerdings nicht ganz.

Mayer belegte mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Rollstuhl-Basketball den undankbaren vierten Platz. Bei allem sportlichem Ehrgeiz verliert sie die Menschen nicht aus dem Blick, die erst am Anfang eines Lebens mit Behinderung stehen. In der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BG) in Ludwigshafen spricht Svenja Mayer als Mobilitätslotsin mit Menschen, die durch Unfall oder Krankheit mit dem Rollstuhl umgehen lernen müssen. Die Idee stammt von Janina Engel, Referentin der Geschäftsführung der BG, und dem Olympia-Stützpunkt Heidelberg.

"Man fällt öfter mal aus dem Stuhl", berichtet Mayer von ihrer Sportart, in der es oft hart zur Sache geht. Auf Messers Schneide stand Mayers Leben, als ein Lkw-Fahrer sie auf ihrem Weg von der Arbeit nach Hause in Amberg in der Oberpfalz beim Abbiegen übersah. "Mit dem Führerhaus holte er mich vom Rad, mit dem Auflieger fuhr er über meine Hüfte. Ich war kurz davor, noch am Unfallort zu sterben", erzählt sie.

Doch mit Hilfe der Ärzte und mehr als 50 Operationen kämpfte sich die damals 19-Jährige zurück ins Leben. Weil der Unfall auf dem Arbeitsweg stattfand, stand ihr immerhin eine Rente zu. Der Gedanke an ihr Pferd Uno half der Sportlerin dabei seelisch. Zwar schaffte sie es zurück in den Sattel, wollte wieder an Turnieren teilnehmen, doch ein Abszess machte dem Reiten ein Ende.

In der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen ist Svenja Mayer als Mobilitätslotsin im Einsatz. Foto: Döring

"Mal getestet, mal gehasst", sagt Mayer über ihre ersten Versuche im Rollstuhl-Basketball in der Reha in Murnau. "Man hat ziemlich viel Kontakt mit den Rollstühlen, und bei jedem Zusammenprall tat das extrem weh." Schmerzen hat sie durch ihr zertrümmertes Becken immer noch. Trotzdem kämpfte sie sich im Basketball an die Spitze. Mayer warf zunächst in der Zweiten Bundesliga Körbe, schon ein Jahr später im Oberhaus.

Seit 2017 spielt sie für die Rhine River Rhinos in Wiesbaden. Von ihrem alten Beruf als Friseurin profitieren ihre Teamkameradinnen vor den Spielen. "An der Seite geflochten, hinten zu einem Zopf gebunden, der dann auch gern wieder geflochten sein soll", schildert sie die Wünsche der Kolleginnen. Aber rund eineinhalb Stunden vor dem Wettkampf bereitet sie sich nur noch geistig darauf vor.

"Ich bin Aufbau-Spielerin, verteile die Bälle", beschreibt sie ihre Rolle in der Mannschaft. Auf nationaler Ebene ist Rollstuhl-Basketball inklusiv, Männer und Frauen, Behinderte und Nicht-Behinderte spielen zusammen. Auf internationaler Ebene trennt man die Gruppen wieder voneinander.

Vor den Paralympics stand ein hartes Training an. "Von 7 bis 9 Uhr übte ich Technik, anschließend waren drei bis vier Stunden Krafttraining angesagt, dann Physiotherapie. Abends stand dann noch zwei bis drei Stunden Team-Training auf dem Programm", berichtet sie.

Zwischendurch musste sich Svenja Mayer für vier Stunden hinlegen. Sie brauchte wegen des zertrümmerten Beckens eine Pause. Zwölf verschiedene Schmerzmittel nimmt sie immer noch. Wie man mit den Schmerzen und den anderen Einschränkungen durch Krankheit und Unfall umgehen kann, ist Thema der Gespräche, die sie in der BG mit Menschen führt, die den langen Weg, den Mayer hinter sich hat, erst noch vor sich haben. Wie man Pflegegeld beantragt, das einem oft zusätzlich zur Rente zusteht, oder wie man ins Auto einsteigt, das sind oft die Themen.

"Mich fragen die Betroffenen auch intimere Sachen, zum Beispiel, wie man den Katheter anlegt", so Mayer. Sie begleitet alle zwei Wochen für vier Stunden die Physiotherapeuten auf Station Q in der BG-Klinik bei der Therapie in Gruppen- und Einzelräumen, wenn die Patienten einverstanden sind. So kommt man leicht ins Gespräch.

Auch die Frage, welchen Sinn das Leben im Rollstuhl noch haben kann, stellen die Rollstuhlfahrer immer wieder. Mayers Antwort: "Man muss sich Ziele setzen!"