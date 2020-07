Heidelberg. (pol/lyd) Die seit Montag vermisste Frau aus Heidelberg wurde am frühen Mittwochmorgen wohlbehalten aufgefunden, teilt die Polizei mit. Sie wurde gegen 4.15 Uhr von einer Polizeistreife in Waldmichelbach aufgegriffen und in die Wohneinrichtung in Heidelberg zurückgebracht.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 10.28 Uhr

Wiesloch/Heidelberg. (pol/mare) Eine 43-jährige Frau aus Heidelberg wird seit Montagmorgen vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Die Vermisste, die derzeit in einer Wohneinrichtung für Erwachsene in der Neuen Schlossstraße in Heidelberg wohnhaft ist, wurde zuletzt gegen 7 Uhr beim gemeinsamen Frühstück gesehen. Seither ist sie verschwunden.

Die 43-Jährige ist Diabetikerin und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der Frau aufgenommen. Alle Orte, an denen sie sich öfter aufhält, wurden ergebnislos abgesucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die 43-Jährige häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und wird auf der Strecke zwischen Heidelberg und Bürstadt vermutet. Sie kennt sich im Bereich Weinheim und Bensheim aus und wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach dort angetroffen.