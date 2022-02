Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Sinsheim. Energiegenossenschaften sind nah am Bürger – und sie können wirksame Innovationstreiber sein. Wie sie die Energiewende voranbringen, zeigen zwei Beispiele aus der Region. Seit 2010 beteiligt sich die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) am Ausbau der Solarenergie in Heidelberg und Umgebung. Entstanden ist sie im Jahr 2010 aus einer studentischen Initiative. "Wir haben uns da reingefuchst, das war eine steile Lernkurve", sagt Laura Zöckler, die sich mit Andreas Gißler und Nicolai Ferchl ehrenamtlich im Vorstand der Genossenschaft engagiert.

Zu Beginn mussten sie sich "nur" mit Bankenfinanzierungen und Steuererklärungen herumschlagen, mit Handwerkern verhandeln und Anfragen beim Netzbetreiber stellen. Ab 2012 veränderten sich die Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien. Fehlende Planungssicherheit und zunehmende Komplexität bremsten die ehrenamtlichen Akteure der Bürgerenergiegenossenschaften aus. Ein Beispiel für die Verschlechterung ist die Einführung von Ausschreibungen im Jahr 2017. "Das ist etwas für Konzerne, die eine große Rechtsabteilung haben", bemerkt Zöckler.

Statt sich entmutigen zu lassen, ging die HEG neue Wege. Sie baute auf die Dächer der sanierten 1950er-Jahre Wohnsiedlung Neue Heimat in Nußloch Photovoltaikanlagen, die Mieter direkt beliefern. Das Pilotprojekt brachte ihr 2014 den Deutschen Solarpreis ein. "Mieterstrom ist sehr komplex, man muss sich um ganz viel kümmern. Das tun wir uns an", sagt Zöckler stolz. Auch die Bewohner mehrerer Wohnprojekte in der Heidelberger Südstadt werden auf diese Weise direkt mit Strom vom Dach beliefert. Gerade in der Stadt, wo die wenigsten über ein eigenes Dach verfügen, ist Mieterstrom ein wichtiges Thema. "Die Genossenschaft vor Ort ist transparent und glaubwürdig und nicht auf Profitmaximierung ausgelegt. Das trägt zu Vertrauen und Akzeptanz bei", sagt Zöckler.

Hintergrund > Energiegenossenschaften sind eine Form der Bürgerbeteiligung und bieten die Möglichkeit, aktiv an der Energiewende mitzuwirken. Sie bieten darüber hinaus auch Anlage- und Investitionsmöglichkeiten in, meist lokale oder regionale, Energieprojekte. Jedes Mitglied hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele [+] Lesen Sie mehr > Energiegenossenschaften sind eine Form der Bürgerbeteiligung und bieten die Möglichkeit, aktiv an der Energiewende mitzuwirken. Sie bieten darüber hinaus auch Anlage- und Investitionsmöglichkeiten in, meist lokale oder regionale, Energieprojekte. Jedes Mitglied hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Anteile es erworben hat. > Bei der Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG), die aktuell mehr als tausend Mitglieder hat, bekommen angehende Mitglieder ab einem Anteil von 100 Euro alle Möglichkeiten der Mitbestimmung und können sich als Teil einer engagierten Gemeinschaft fühlen. Von Beginn an bestand bei der HEG der Wunsch, den selbst erzeugten Strom direkt von der Genossenschaft zu beziehen. Da die Vermarktung aufwendig ist, schloss sich die Energiegenossenschaft mit acht weiteren zusammen und gründete 2013 die Dachgenossenschaft Bürgerwerke. Sie ermöglicht es den inzwischen rund 100 Mitgliedsgenossenschaften, Energie zu liefern und sich zu vernetzen. Längst zählen "die Bürgerwerke" zu den wichtigsten "echten" Ökostromanbietern in Deutschland. Auch die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau ist Mitglied. heb

Bei Strompreisen von mehr als 30 Cent pro Kilowattstunde und niedrigen Erzeugungskosten des Solarstroms lohnt sich das Modell für beide Seiten. Doch Energy Sharing, also die Direktlieferung an Mieter oder Nachbarn, ist mit hohen Hürden versehen. "Auch wenn nur zwei Parteien im Haus sind: Wenn ich den günstigen Strom vom Dach weitergeben will, muss ich Energieversorger werden", sagt Zöckler. Sie setzt nun auf die neue Bundesregierung, die in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat, die Rahmenbedingungen für Bürgerenergie zu verbessern.

Für Florian Oeß, der sich im Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau engagiert, ist die Bürgerenergie der "Königsweg der Energiewende". Nach der Gründung im Jahr 2010 verpachteten Bewohner des Sinsheimer Teilorts Adersbach ihre Dächer an die ansässige Bürgerenergiegenossenschaft. Es folgten PV-Anlagen auf Schulgebäuden und Kindergärten in Sinsheim.

Schon früh wagte sich die BEG auch an das Thema Wärmenetze heran. Doch auch die Kraichgauer bekamen die verschlechterten Rahmenbedingungen zu spüren. Erst 2020 ging, gemeinsam mit der Gemeinde Mauer, das erste Nahwärmenetz an den Start.

Ein Videocoaching durch den Verein "Energiewende jetzt" half, die BEG Kraichgau auf Wachstumskurs zu bringen. Jetzt will sie sich durch bezahlte Kräfte verstärken. Zu tun gibt es genug: Unternehmen können ihre Hallen und Parkplätze von der lokalen BEG mit PV-Anlagen bestücken und sich mit günstigem Strom beliefern lassen.

"Auch Kommunen kommen auf uns zu und wollen Projekte mit uns umsetzen", freut sich Oeß. Mit anderen Bürgerenergiegenossenschaften arbeiten die Sinsheimer am Aufbau eines Bürgerladenetzes für Elektroautos, das mit erneuerbar produziertem Strom gespeist wird. Die 22-kW-Ladestationen stehen im Bereich des Wärmenetzes Mauer, beim Krankenhaus Sinsheim und vor den beiden Technikmuseen in Sinsheim und Speyer.

"Während Sie sich die alten Verbrenner im Museum anschauen, wird Ihr Elektroauto geladen", sagt Oeß. Auch das E-Carsharing wollen die Kraichgauer voranbringen. Unter dem Motto "Nachhaltige Mobilität in Gemeinschaft" gründeten sie auf Initiative der UrStrom eG aus Mainz und gemeinsam mit anderen Bürgerenergiegenossenschaften die Vianova eG. Für die Buchung, Abrechnung und Steuerung von E-Carsharing hat sie die Plattform vianova.coop entwickelt. Der Genossenschaftsgedanke hat es Oeß angetan. "Sich auf ein Ziel verständigen und gemeinsam etwas aufbauen, was jeder allein nicht geschafft hätte: Das ist schon extrem sexy."