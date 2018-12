Von Peter Wiest

Heidelberg. Sweet Soul Music Revue, The Sound of Classic Motown, The Queens of Soul, Sweet Soul Gospel Revue und andere mehr: Seit fast zehn Jahren zieht Klaus Gassmann mit solchen Eigenproduktionen durch halb Europa und spielt vor ausverkauften Häusern. 2009 erfüllte er sich mit dem Eintritt in den Ruhestand als Entwicklungsleiter beim Softwarehaus SAP einen Traum, den er seit den 60-er Jahren hegte: Er wurde Produzent diverser Soul-Shows, die er allesamt selbst konzipierte.

Längst gilt der in Laudenbach geborene und aufgewachsene Wahl-Heidelberger als Experte für alles, was mit Soul zusammenhängt. Für derzeit zehn Shows unterhält er einen Pool von gut 100 Musikern, Sängerinnen und Sängern - und für die Zukunft stehen weitere Produktionen auf dem Plan.

So wird auch sein 70. Geburtstag, den Gassmann am zweiten Weihnachtsfeiertag feiert, allenfalls eine Etappe sein - die Soul-Karawane zieht weiter. Dennoch wird der Jubilar am Mittwoch nicht nur nach vorn, sondern auch zurückblicken: Etwa auf das Jahr 1968, als für ihn alles begann. In der Frankfurter Jahrhunderthalle erlebte er da die Soul-Legende Wilson Pickett - fortan war es um ihn geschehen. Damals beschloss er, dass diese Musik wesentlicher Bestandteil seines Lebens sein und bleiben würde.

Bereits 1963 war Gassmann als Gitarrist der Beat-Band "The Rockets" erstmals selbst auf der Bühne gestanden. Nach dem Wilson Pickett-Erlebnis war er 1968 Gründungsmitglied der ersten Weinheimer Soul-Band "United Six"; seither spielt er Saxophon. 1993 gründete er seine eigene Band "Soulfinger", mit der er nach wie vor erfolgreich unterwegs ist.

Mit der 2009 an den Start gegangenen "Sweet Soul Music Revue" hat er mittlerweile europaweit über 400 Konzerte gegeben. Auch seine anderen Shows laufen auf der Erfolgsschiene. Zurücklehnen kommt für ihn nicht in Frage. Sein Terminkalender für das kommende Jahr randvoll, wobei im Mittelpunkt die neue Aretha-Franklin-Show "Respect" steht, die am 16. August im Mannheimer Luisenpark Premiere feiern wird.