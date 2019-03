Von Timo Teufert

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Nähe zum Kunden - egal ob klassisch über die Filiale oder online über Internetbanking oder Smartphone-App - ist zentraler Bestandteil der Sparkassen-Philosophie. "Wir definieren uns über die Qualität unserer Beratung und die Kundennähe", machte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Heidelberg, Rainer Arens, bei der Bilanzpressekonferenz deutlich. Offenbar mit Erfolg, denn trotz aller Widrigkeiten kann die Sparkasse Heidelberg auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Das Ergebnis mit einem Jahresüberschuss von sechs Millionen Euro ist leicht besser als 2017, die Bilanzsumme stieg um 4,3 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. "Wir konzentrieren uns als regional verwurzelte Bank auf das Kundengeschäft", betonte Arens. Die Sparkasse stehe generell für Nähe und Verlässlichkeit. Den Kunden ist das offenbar wichtig: 3300 neue Kunden konnte die Bank im letzten Jahr gewinnen, deren Einlagen stiegen auf 6,15 Milliarden Euro, ein Plus von 5,5 Prozent. "Dieses Ergebnis zeigt, dass die Kunden der Sparkasse vertrauen", ist Arens überzeugt.

Bei aller Freude über die Einlagen der Kunden bestehe in der anhaltenden Niedrigzinsphase aber die Notwendigkeit, die Kunden auf neue Wege der Vermögensanlage hinzuweisen. "Wir müssen es schaffen, unsere Kunden darüber aufzuklären, was es heißt, das Vermögen auf dem Konto stehen zu lassen", sagte Arens. Durch die Inflation komme es zu einem realen Wertverlust.

Sein Haus setze deshalb auf die Wertpapierberatung, auf die jeder Sparkassen-Kunde ein Recht habe. "Das ist kein Privileg der Vermögenden mehr. Es ist vielmehr unser Auftrag, ich würde sogar sagen unsere Verpflichtung, die Kunden über Wertpapiergeschäfte zu informieren", betonte das neue Vorstandsmitglied Stefan Beismann, der seit 1. Januar im Amt ist. Ob die Kunden diese Option nutzen würden, liege ganz bei ihnen.

Auch bei den Krediten konnte die Bank noch einmal kräftig zulegen: "Wir haben 2018 eine Milliarde Euro an neuen Darlehen und Krediten vergeben", berichtete Thomas Lorenz, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Damit bleibe man der Motor des Mittelstandes. Auf Rekordniveau sind im letzten Jahr auch die Provisionsergebnisse durch das Versicherungsgeschäft gestiegen. Hinzu kommt noch einmal ein Volumen von 117 Millionen Euro aus dem Immobilienbereich.

Nach dem Immobilienboom in der Bahnstadt knüpft die Sparkasse nun auch bei den Konversionsflächen an, auch wenn man nur im Gewerbebereich aktiv ist. Beim "Heidelberg Innovation Park" an der Speyerer Straße, der auf den ehemaligen Patton Barracks entsteht, vermarktet die Sparkasse die Flächen. "Dort wollen sich viele neue Unternehmen ansiedeln, es gibt viele Interessenten", sagte Lorenz.

Stabilisiert haben sich im letzten Jahr die Kundenfrequenzen in den Filialen, nachdem sie in den letzten Jahren deutlich gesunken waren. Erreicht wird das zum Teil durch neue Konzepte wie etwa in Schwetzingen, wo ein Café angebunden ist. "In unserem Gesamtkonzept sehen wir die Filiale als Plus, als Chance", betont Beismann. Insgesamt 56 Niederlassungen betreibt die Bank, die Beismann sie als Begegnungsort sieht.

"Wir planen deshalb auch keine wesentlichen Veränderungen am Filialnetz und ziehen uns nicht aus Orten zurück." Schließungen seien nicht geplant, stattdessen investiert die Bank in die Modernisierung - als nächstes in Plankstadt und Baiertal. "Wir wollen die Filialen mit in die Zukunft nehmen", so Beismann.

Denn sie seien wichtiger Bestandteil des Sparkassen-Konzepts: "Wir wollen den Kunden unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten bieten - über das Internet, mobil mit der App oder mit der Zweigstelle. Wir bieten den technischen Fortschritt an, ohne zu vergessen, wo wir herkommen", erklärt Beismann.

Für die Nutzer des Online-Bankings gibt es bald einen elektronischer Safe. "Wir ergänzen das Online-Banking um einen E-Safe. In dieser Cloud können die Kunden ihre Dokumente sicher speichern", so Lorenz. Außerdem habe man 275 Händler in der ganzen Region für die eigene Vorteilswelt gewinnen können. Kaufen die Kunden mit ihrer Girokarte bei den teilnehmenden Händlern ein, erhalten sie eine Rückerstattung. "2018 waren das immerhin 150.000 Euro", berichtet Lorenz.