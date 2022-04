Von Carsten Blaue

Heidelberg. Daniel Fehmer, Martin Deuser und ihr 16-jähriger Praktikant Leo Mahner vom Sinsheimer Wilhelmi-Gymnasium haben am Dienstag ganz schön zu tun. Im Lager des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Rhein-Neckar in der Alten Eppelheimer Straße in Heidelberg schrauben sie Roller zusammen. 120 Stück insgesamt. 60 größere, 60 kleinere. Die Mühe wird sich lohnen. Denn in Mannheim, Heidelberg und zwei Orten der Region warten schon insgesamt sechs Kindergärten auf die Roller. Diese werden vom ADFC für vier Wochen kostenfrei verliehen, um die Kinder zum Fahren zu bringen. Danach werden die Roller an sechs andere Einrichtungen weitergegeben. Bis August kann das so gehen. So lange ist der kostenfreie Verleih finanziert. Danach wird man sehen.

Hintergrund Diese Einrichtungen profitieren zuerst vom "Rollermobil" für Kindergartenkinder: > In Heidelberg: Jugendzentrum "Holzwurm" Boxberg und evangelischer Kindergarten der Melanchtongemeinde Rohrbach [+] Lesen Sie mehr Diese Einrichtungen profitieren zuerst vom "Rollermobil" für Kindergartenkinder: > In Heidelberg: Jugendzentrum "Holzwurm" Boxberg und evangelischer Kindergarten der Melanchtongemeinde Rohrbach > In Mannheim: Kinderhaus Dresdener Straße Vogelstang, katholischer Kindergarten St. Maria Sandhofen > In Brühl: Kindergarten Heiligenhag > In Hirschberg: Kindergarten St. Martin Leutershausen cab

"Das ist kein Bespaßungsprojekt", sagt Deuser mit ernster Mine. Er bezeichnet sich selbst als freier Mitarbeiter des Fahrradclubs. Leo Mahner absolviert hier gerade seine einwöchige "Berufsorientierung am Gymnasium" (Bogy). Und Fehmer ist Verkehrspädagoge des ADFC. Er betreut das Projekt "Rollermobil" seit etwa zehn Jahren. So lange gibt es das nämlich schon für Grundschulen – mit so großem Erfolg, dass es jetzt auch an Kindergärten für die (noch) Kleineren eingeführt werden soll.

Möglich wird es durch das Programm "Aufleben – Zukunft ist jetzt" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Dieses fördert Kinder und Jugendliche dabei, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen und Alltagsstrukturen zurückzugewinnen. "Die Kinder hatten keinen Sportunterricht, viele haben sich zu wenig bewegt", so Deuser. Die Roller, die dem ADFC dank der Stiftung gehören, werden das ändern. Die Kindergartenkinder sollen damit motorisch geschult werden, den Umgang mit dem Gerät und das Tempo einschätzen lernen sowie Kraft gewinnen. Eine Vorbereitung auf das Fahrradfahren später. Und eine Vorbereitung auch auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Denn egal ob Roller oder Rad: Wer sein Fahrzeug beherrscht, hat Selbstvertrauen und fährt auch sicherer. Und mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist ja immer ein Anliegen des ADFC.

Damit das mit dem Üben in den Kindergärten richtig klappt, bekommt das Betreuungspersonal von den ADFC-Experten eine Einweisung samt Anleitungen. "Nach zwei Wochen kommen wir noch mal, um den Fortschritt zu sehen", sagt Fehmer. Aus den Grundschulen weiß er, wie gut die Roller-Wochen bei den Kindern ankommen: "Ihnen macht das großen Spaß". Viele seien dann ganz aufgeregt, so Deuser. Darauf setzen beide auch bei den Kleinen im Kindergartenalter. Und darauf, dass die Erziehenden die Roller oft nutzen. Auch hier greift Fehmer auf Grundschulerfahrungen zurück. "Zwei Mal wäre etwas mager. Aber andere sind ständig draußen und setzen die Roller als Alternative zum Sportunterricht ein". Die Nachfrage in den Grundschulen sei nach zehn Jahren noch immer sensationell. Das hofft Fehmer auch für das Kindergarten-Projekt. Für die nächsten Monate können sich die Einrichtungen noch bewerben.

Info: Kindergärten oder -tagesstätten, die vier Wochen lang das "Rollermobil" bei sich haben möchten, bewerben sich per E-Mail an rollermobil-hd@adfc-bw.de. Ansprechpartner ist Daniel Fehmer.