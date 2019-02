Heddesheim. (pol/mare) Es hat gewaltig gekracht an der Einmündung Ringstraße/Landesstraße L631 am Heddesheim am Mittwochmittag. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Denn die 58-jährige Frau prallte hier gegen 11.45 Uhr mit ihrem Kia ins Heck eines Sattelzuges. Und zwar ungebremst.

Der Lkw stand an der Haltelinie, als es zum Crash kam. Warum die 58-jährige Frau in den Sattelzug fuhr, weiß die Polizei noch nicht. Der gleichaltrige Brummi-Fahrer blieb jedenfalls unverletzt.

Ganz im Gegensatz zur Kia-Fahrerin. Sie wurde vor Ort zunächst von einem Notarzt versorgt und dann in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen.

Dass an ihrem Kia Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, war entsprechend zweitrangig. Das Auto wurde abgeschleppt. Eine Spezialfirma säuberte zudem die Straße, da bei dem Unfall Benzin ausgelaufen war.