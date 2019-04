Heddesheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Donnerstag ein junges Diebestrio erwischt. Das teilen die Beamten mit.

Ein 17-Jähriger, eine 18-Jährige und ein 18-Jähriger sollen demnach gegen 3 Uhr in der Tannenstraße zunächst zwei Autos aufgebrochen und Gegenstände gestohlen und im Anschluss ein Renault gestohlen haben.

Aber der Reihe nach: Das Trio schlug zuerst bei einem geparkten Auto in der Tannenstraße die Scheibe ein. Von der Rückbank klauten sie eine Jacke und etwas Bargeld.

In derselben Straße öffneten sie die Heckklappe eines Audi und stahlen eine Zugangskarte. Später fanden sie wohl den Schlüssel für den Renault - also machten sie sich auf zur Spritztour.

Auf einem Feldweg in Höhe der Freizeithalle fiel der Renault dann einer Polizeistreife auf. Denn es war offensichtlich, dass die drei Fahrübungen machten. Also wollten die Beamten die Insassen überprüfen.

Als diese die Polizisten aber kommen sahen, stiegen sie aus und flüchteten in verschiedene Richtungen. Der 17-Jährige wurde noch in der Nähe des Renaults erwischt. Die beiden 18-Jährigen wurden später durch weitere Polizisten - die zur Fahndung hinzugezogen worden waren - geschnappt. Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten einen Nothammer und weiteres Einbruchswerkzeug.

Insgesamt waren mehr als zehn Funkwagenbesatzungen an der Fahndung beteiligt. Das Trio wurde aufs Polizeirevier gebracht, die beiden männlichen Jugendlichen standen wohl unter Drogeneinfluss.

Die gestohlenen Gegenstände wurden derweil im Renault gefunden und den Besitzern zurückgegeben. Der 17-Jährige und die 18-Jährige wurden schließlich wieder entlassen.

Nicht so der 18-Jährige: Denn er wurde am Freitag einem Richter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Haftbefehl gab es trotzdem nicht - dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern aber an.