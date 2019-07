Heddesheim. (pol/mare) In Heddesheim in der Poststraße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus gekommen. Dieser wiederum griff auf den Dachstuhl über.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt, ist die Frau, die aus der Wohnung gerettet wurde, noch am Abend im Krankenhaus verstorben. Die 78-Jährige war zunächst reanimiert und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Anschließend erlag sie ihren Brandverletzungen.

Laut Feuerwehr ist das Haus, in dem wohl fünf Parteien leben, nicht bewohnbar. Die Feuerwehren aus Heddesheim, Ladenburg und Ilvesheim waren im Einsatz.

Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar, die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim sind vor Ort.

Update: Montag, 22. Juli 2019, 12.25 Uhr