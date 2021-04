Altlußheim/Mannheim. (man) Der ehemalige Bürgermeister von Altlußheim, Hartmut Beck, ist wieder politisch tätig – allerdings nicht in seiner Heimatgemeinde. Seit dem 15. März arbeitet der 59-Jährige als Geschäftsführer der Fraktionsgemeinschaft von Freien Wählern und Mannheimer Liste im Mannheimer Gemeinderat. An den Posten sei er über ehemalige Kontakte bei der Metropolregion gekommen, erklärt Beck. "Die Freien Wähler und die Mannheimer Liste haben mich angesprochen und gefragt, ob ich Interesse hätte, dieses Amt zu übernehmen", so der Fraktionsgeschäftsführer.

Zusammen mit der Leiterin der Geschäftsstelle, Christiane Busenbender, kümmert er sich nun um die "Backofficearbeit" der Fraktion. "Dazu zählen zum Beispiel Recherchen, Sitzungsvorbereitungen und die Geschäftsführung", erklärt Beck. Der ehemalige Rathauschef wohnt noch immer in Altlußheim und hat auch nicht vor, umzuziehen. Dabei hätte er dafür nach seiner Abwahl im Januar 2018 einen guten Grund gehabt. Beck hatte sich damals nach 16 Jahren als Bürgermeister in Altlußheim ein weiteres Mal zur Wahl gestellt – und war überraschend abgewählt worden. Sein Herausforderer Uwe Grempels (SPD) setzte sich mit fast 15 Prozent Vorsprung gegen den parteilosen Amtsinhaber durch.

Für viele kam dieser Sieg aus heiterem Himmel. Auch Hartmut Beck weiß bis heute nicht genau, warum er die Wahl damals verloren hat. "Vielleicht wollten die Leute mal jemand neues sehen", sagt er. Eine richtige Rückmeldung, woran es letztendlich lag, habe er nie bekommen. Beck ist davon überzeugt, dass er die Gemeinde als Bürgermeister vorangebracht und viel bewegt hat. "Ich hatte mir nichts vorzuwerfen", sagt er. Rückblickend sei es für ihn auch nicht mehr entscheidend, warum er abgewählt wurde. "Es ist eben so passiert", sagt Beck und zieht einen Vergleich aus dem Sport heran: "Als Trainer bekommt man auch einen Zeitvertrag. Wenn es mit der Zusammenarbeit nicht mehr klappt oder die Vereinsführung – in diesem Fall die Bürgerschaft – der Meinung ist, dass ein Wechsel her muss, wird der Vertrag eben nicht mehr verlängert."

Dabei sieht er sich selbst nicht als Einzelfall. Auch in anderen Kommunen der Metropolregion seien in den vergangenen Jahren amtierende Rathauschefs – zum Teil überraschend – nicht wiedergewählt worden. Zum Beispiel in Aglasterhausen, wo die Amtsinhaberin vor Kurzem überraschend ihrem Gegenkandidaten erlag. "Die Gründe für so etwas sind oft vielschichtig", meint Beck. Nach seiner Abwahl habe er auch vonseiten der Bevölkerung moralische Unterstützung bekommen. "Es kamen Menschen auf mich zu, die das Ergebnis sehr schade fanden", erzählt Beck. "Deshalb war das Ganze für mich auch keine unangenehme Situation."

In den vergangenen drei Jahren hat er freiberuflich als Dozent im Bereich der Jugendförderung und -ausbildung gearbeitet. Seine eigene Ausbildung absolvierte er einst im gehobenen Verwaltungsdienst. Aber auch sein ehrenamtliches Engagement hält Beck auf Trab: Er ist stellvertretender Vorsitzender im Förderverein Hospiz Agape in Wiesloch und stellvertretender Vorsitzender im Altenpflegeverein St. Elisabeth in Hockenheim. "Dort bauen wir gerade ein neues Pflegeheim mit Kosten in Höhe von mehr 20 Millionen", berichtet Beck und fügt scherzhaft hinzu: "Langweilig ist mir also nicht geworden."