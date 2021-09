Von Olivia Kaiser

Heidelberg. Sport und Palazzo – das passt zusammen, denn schließlich gehen Akrobaten durchaus als Leistungssportler durch. Doch diese Parallele ist nicht der einzige Grund für eine Partnerschaft des Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo mit den MLP Academics Heidelberg. "Die starten jetzt in der Ersten Basketballbundesliga voll durch, und das tun wir nach eineinhalb Jahren Zwangspause auch", erklärte Palazzo-Produzent Rolf Balschbach. "Außerdem wollen wir die Metropolregion – und dabei vor allem Mannheim und Heidelberg – näher zusammen bringen." Er habe die Idee sofort toll gefunden, erklärte Matthias Lautenschläger, Geschäftsführer der Academics. "Da sind wir gern dabei."

Und so fand am vorgestrigen Dienstag die Menü-Präsentation mit Sternekoch Harald Wohlfahrt und Weinsommelière Nathalie Lumpp im VIP-Bereich der nagelneuen Halle, des SNP-Dome, statt – mit Spitzenblick aufs Spielfeld, wo die Academics noch die letzten Spielzüge vor dem Match gegen Ludwigsburg trainierten. Mit einer Ceviche von Tiefseeshrimps und gebeiztem Lachs an Kresse und Petersilienöl gelang es Harald Wohlfahrt allerdings, das Interesse der etwa 60 geladenen Gäste auf die servierten Teller zu lenken. Nathalie Lumpp hatte dazu einen Steinbuckel Riesling vom Pfälzer Weingut Knipser mitgebracht.

Die Vorspeise wird am morgigen Freitag, 1. Oktober, erstmals im Spiegelzelt auf dem Mannheimer Europaplatz serviert, wenn die neue Palazzo-Saison Premiere feiert. "Sechs Wochen anstatt sechs Monate hatten wir diesmal Vorbereitungszeit", betonte Palazzo-Produzent Gregor Spachmann. Denn erst da war klar, dass die Dinnershow mit Hygienekonzept stattfinden kann.

Das Zelt wird nur zu zwei Dritteln belegt, es gibt 480 Plätze. Die Buchung erfolgt tischweise, sodass keine fremden Personen zusammensitzen. Wo die Abstände nicht eingehalten werden können, wurden Glasscheiben angebracht. "Eine Aerosol-Absauganlage unterstützt die Frischluftzufuhr", erklärte Spachmann. "Da sind wir mit unserem Zelt im Vorteil. In einem Gebäude hätte man diese Anlage mit den vielen nach außen führenden Rohren kaum einbauen können." Für Gäste gilt die 3 G-Regel.

Bei dem Vier-Gang-Menü handelt es sich um jenes, das man bereits 2020 vorgestellt hatte, das aber nie angeboten werden konnte. Das wird jetzt nachgeholt. Auch die meisten Artisten und Akrobaten waren bereits für die ausgefallene Saison gebucht gewesen. Sie seien froh, jetzt endlich wieder auftreten zu können, erklärte Rolf Balschbach. "Unsere einzige Vorgabe: Sie müssen geimpft sein."

Es wird wohl die letzte Palazzo-Saison auf dem Mannheimer Europaplatz werden. Man sei derzeit in Verhandlungen für ein festes Grundstück, erklärte Balschbach im Gespräch mit der RNZ. Damit wolle man den kostspieligen Auf- und Abbau des Spiegelzelts vermeiden. Wo genau, wollte er noch nicht verraten, nur so viel: "Palazzo bleibt natürlich in Mannheim. Das ist unsere Heimat."

Mit Ravioli, gefüllt mit Ricotta und Bergkäse, an getrüffeltem Lauch und einem eleganten Weißwein aus dem Piemont ging der Abend im SNP-Dome weiter. Gefolgt von einer Maishähnchenbrust auf buntem Linsencurry mit Kartoffel-Kürbisgnocchi an Piri-Piri und einem Rotwein aus der Toskana.

Doch bei der Dinnershow heißt es nicht nur Schlemmen, sondern auch Staunen. Und so gab das Artistenduo Skating Flash eine Showeinlage. Auf einem Podest wirbelten sie auf Rollschuhen in atemberaubendem Tempo im Kreis – auf engstem Raum. Da kam die Schokoladenträne mit Champagnermousse, Passionsfrucht, Orangensalat und geeister Crème fraîche gerade recht, um die Nerven der Gäste zu beruhigen.