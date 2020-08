Von Marco Partner

Mannheim/Heidelberg. Es ist ein schreckliches Verbrechen an der eigenen Familie: ein brutaler Faustschlag gegen die Ehefrau oder das eigene Kind, die physische und seelische Unterdrückung der Liebsten in den eigenen vier Wänden. Die bekannten Fälle häuslicher Gewalt nehmen in Deutschland ganz unabhängig von den Folgen der Corona-Quarantäne seit Jahren kontinuierlich zu. Zum allergrößten Teil sind Männer die Täter, aber nicht ausschließlich. Sie können auch Opfer sein.

In Mannheim wurde für den Beteiligungshaushalt 2019 deshalb ein Männerhaus als Vorschlag eingereicht. Die Resonanz war gering, dabei ist der Bedarf für eine solche Schutzeinrichtung größer als häufig angenommen. Es ist ein Tabubruch. Ein Bild, das so gar nicht in die Stereotype des "starken Geschlechts" passt: Laut polizeilicher Kriminalstatistik waren im Jahr 2019 knapp elf Prozent aller von häuslicher Gewalt betroffenen Opfer männlich. Ein Jahr zuvor betrug der Anteil sogar knapp 23 Prozent. Zurückschlagen kommt für die Betroffenen nicht infrage, manche suchen Zuflucht, insofern es sie gibt. Deutschlandweit existieren jedoch nur sechs Männerhäuser.

Als sich im vergangenen Jahr Mannheimer Bürger bei der Haushaltsplanung beteiligen durften, ging auch folgender Antrag ein: "Viel mehr Männer und Jungen als gedacht, werden misshandelt oder vergewaltigt. Ob ein Familienmitglied, der Lebensgefährte oder ein näherer Bekannter Schuld trägt, es gibt wenig bis gar keine Einrichtungen in Mannheim, die sich für das Wohlbefinden dieser Männer einsetzen. Oftmals treffen sie sogar auf Ablehnung von Psychologen oder Beratungsstellen", heißt es in dem Antrag.

Doch die Idee eines Männerhauses landete letztlich nur auf Platz 105 von insgesamt 173 Vorschlägen. Eine starke Befürworterin findet der Vorschlag jedoch bei seinem Pendant: dem Frauenhaus. "Es ist immer noch ein großes Tabuthema. Natürlich gibt es auch Jungs, die von ihren Eltern oder Verwandten geschlagen oder missbraucht werden", sagt Geschäftsführerin Nazan Kapan, die zuvor in einem Mädchenhaus arbeitete.

Zudem könne es auch bei homosexuellen Ehen zu Fällen von häuslicher Gewalt kommen. Oftmals wird die häusliche Gewalt an Männern als Scheindebatte deklariert, da Gewalt von Männern verheerender ausfallen kann als gegen sie. Doch nicht immer muss sich diese Gewalt körperlich äußern. Auch seelische Demütigungen, sexuelle Nötigungen und Beleidigungen zählen dazu. Aber nur wenige betroffene Männer wagten den Schritt, ihre Vorfälle zu melden. Aus Scham und Angst, auf Ablehnung zu stoßen. Als ein Eingeständnis von Schwäche und Hilfsbedürftigkeit, die sich kaum mit der typisch männlichen Geschlechtsrolle vereinbaren lässt.

In Heidelberg jedoch dreht man den Spieß rum und umgeht sogar die stetige Opfer-Täter-Debatte. In der Einrichtung "Fairmann" finden sowohl Gewalttätige als auch unter Gewalt leidende Männer Beratung und (Selbst-)Schutz. Männer und Jungen, die Probleme mit Gewalt haben, wird ein Anti-Gewalt-Training angeboten, Paare werden bei Gewaltfragen unterstützt und Männer, die Gewalt ausgeliefert sind, erhalten eine therapeutische Unterstützung.

"Opfer, das ist ein Schimpfwort, mit dem sich schon in der Schule niemand schmücken möchte", erklärt Leiter Meinolf Hartmann die Hemmschwelle. Manche Klienten hätten ihre "tradierte Frauen-Opfer-Rolle" schon als Kind verinnerlicht. "Umgekehrt kommt bei gewalttätigen Männern beim Blick auf die innere, verletzliche Seite, oftmals zum Vorschein, dass sie selbst als Kind Gewalterfahrungen erlitten haben", sagt der Experte und zeigt auf, warum die Schuldfrage nicht sein Zuständigkeitsbereich ist.

Ein Problem bei der Realisierung eines Männerhauses: die Finanzierung. "Auch Frauenhäuser beruhen immer noch auf einem Goodwill, aber sie müssten zur Pflichtaufgabe der Kommunen werden. Es müsste für alle Schutzeinrichtungen einen gesicherten Finanzierungsstandard geben", findet Nazan Kapan.

In Heidelberg wird die Therapiearbeit mit männlichen Opfern zum Teil aus dem Etat des Amtes für Chancengleichheit geschöpft. Coronabedingt hat man ein "Jungentelefon" eingerichtet und einen "Survival-Kit für Männer unter Druck" in 21 Sprachen online gestellt. Und: Die Einrichtung empfängt auch Frauen. Und zwar jene, die häusliche Gewalt ausgeübt haben. Denn auch für sie gibt es weit und breit kaum eine Anlaufstelle.