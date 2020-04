Grünstadt. (dpa-lrs) Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) hat sich um neun auf insgesamt 25 erhöht. Das teilte die Krankenhausleitung am Montag mit. Die infizierten Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Bei den Patienten waren demnach alle Tests negativ.

Nachdem vergangene Woche 16 Mitarbeiter in dem Krankenhaus positiv getestet worden waren, hatte die Leitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt einen Aufnahmestopp für neue Patienten - und auch für Notfälle - beschlossen. Zudem wurden alle nicht getesteten Patienten und Mitarbeiter untersucht. Schon vor den Tests hätten alle im Haus verbliebenen Patienten ein Einzelzimmer erhalten, hieß es.

Die positiv getesteten Mitarbeiter waren in unterschiedlichen Bereichen tätig - nicht nur in der Pflege oder im ärztlichen Dienst, sondern etwa auch im Reinigungsdienst sowie in der Verwaltung. "Weil viele der positiv getesteten Mitarbeiter keinen persönlichen Kontakt hatten, ist nach wie vor nicht nachvollziehbar, wie sich alle Personen mit dem Virus angesteckt haben", teilte die Leitung mit.

Update: 13. April 2020, 16.45 Uhr

Grünstadt. (dpa-lrs) Weil sich mindestens 14 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses in Grünstadt im Kreis Bad Dürkheim mit dem Coronavirus infiziert haben, nimmt die Klinik keine neuen Patienten mehr auf.

"Bis auf Weiteres gilt ein Aufnahmestopp", sagte Udo Langenbacher, Verwaltungsdirektor der Klinik am Freitag. Patienten der Intensivstation seien bereits in umliegende Krankenhäuser verlegt worden. Nach Klinikangaben sind derzeit noch die 50 Patienten im Haus, die weiter behandelt werden. Normalerweise versorgt das Krankenhaus zwischen 130 und 150 Patienten.