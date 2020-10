Von Alexander Albrecht

Grasellenbach. Vor sechs Jahren hat die RNZ den aus Dossenheim stammenden Überlebenskünstler Marc Freukes im Wald bei Grasellenbach-Hammelbach besucht. Fünf Tage pro Woche lebte er damals in seinem Tipi, ansonsten bei seiner Freundin. Seine Arbeit als Golftrainer hatte Freukes aufgegeben, seine Möbel eingelagert. Im Laufe der Zeit reduzierte der Aussteiger seine Bedürfnisse, merkte, dass er weniger Werkzeug, weniger "Zivilisationsmüll" braucht. Dass sich auch vieles selbst bauen lässt.

Ganz einsam ist Freukes im Wald aber nicht. Er gibt unter anderem Wildniskurse, um seinen minimalistischen Lebensunterhalt zu bestreiten. Freukes hat auch schon Kräuterwanderungen angeboten, Burnout-Präventions-Kurse und, Jugendcamps. Er vermittelt den Teilnehmern altes und neues Wissen über das Leben in der Natur.

Etwa, dass man Zelte mit dem Einstieg auf der windabgewandten Seite baut, wie man mit einfachsten Mitteln überm offenen Feuer kocht, Seile aus Brennnesseln herstellt, Gemüse im Wald pflanzt, Löffel und Schalen aus Holz schnitzt und Kleber aus Harz und Eierschalen herstellt. Hektik und Stress erlebt er in seinem Walddomizil nicht, dafür tiefe Stille und völlige nächtliche Dunkelheit.

Zuerst wohnte Freukes in einem Tipi, das ihm den Namen "Odenwald-Tipianer" einbrachte. Anschließend baute er etwas näher am Wegesrand eine 18 Quadratmeter große Jurte. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Der hessische Kreis Bergstraße ordnete im vergangenen Jahr aufgrund einer Klage an, dass Freukes die Jurte räumen muss. Weil im Wald "grundsätzlich keine Baumaßnahmen" vorgenommen werden dürften, hieß es. Ende August schien doch eine Lösung in Sicht. Eine Vereinbarung mit dem Landkreis sah einen Umzug samt Jurte in den Bergtierpark im Fürther Ortsteil Erlenbach vor.

Inzwischen hat es sich Freukes anders überlegt. Er will in der Nähe von Hammelbach bleiben. Das Problem: Seine Jurte muss bis kommenden Samstag abgebaut sein, was Freukes den Behörden auch versprochen hat. Was passiert dann? Grasellenbachs Bürgermeister Markus Röth will dem Aussteiger bei der Suche nach Alternativen. "Hierfür haben wir einen Platz am Steinbruch ins Auge gefasst", sagte er der "Odenwälder Zeitung". Dafür müsse aber der Bebauungsplan geändert werden.

Freukes hatte, nachdem er die Anordnung des Landkreises nicht befolgte, im Januar eine Strafe von 1250 bezahlt. Den Standort aber gab er nicht auf.