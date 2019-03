Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Kaue etwa 30 Sekunden lang sanft auf der Innenseite deiner Backen, nimm das Wasser aus dem 15-Milliliter-Reaktionsgefäß in den Mund und spüle ihn damit aus. Spucke die Flüssigkeit anschließend durch das Röhrchen zurück", lautet die schriftliche Anweisung zur Isolierung von DNA aus der Mundschleimhaut. Im "Explo-Lernlabor" Heidelberg erfahren 27 Schülerinnen aus der Region ganz praktisch, welche Schritte bei der DNA-Analyse nötig sind und wie ein genetischer Fingerabdruck entsteht. Den theoretischen Teil haben sie bereits hinter sich und dabei unter anderem einiges über die Hygienevorschriften für die Arbeit in einem Labor erfahren. Es ist "Girls’ Day". Also jener Tag, an dem Mädchen in sogenannte "Männerberufe" reinschnuppern können.

Wobei die Labortätigkeit doch ganz gut weiblich besetzt scheint. Stimmt nicht ganz. Laut Explo-Mitarbeiterin Tina Nagel arbeiten auch in diesem Berufszweig "in den höheren Etagen" immer noch mehr Männer als Frauen. Welche Arten von Pipetten gibt es, und wie gehe ich damit um? Das erklärt Biologiestudentin Anna-Lena Schwarzberg vor der Pipettier-Übung. Lavinia Mohr und Marisa Neuberth aus Bruchsal sind begeistert bei der Sache. Die 15-Jährigen haben sich zufällig in Heidelberg getroffen. Lavinia über ihre Wahl, den "Girls’ Day" in einem Lernlabor zu absolvieren: "Auf IT hatte ich keine Lust, und ich will später auch beruflich nicht ständig vor dem Computer sitzen." Vielleicht werde sie mal Meeresbiologie studieren, fügt sie hinzu.

Marisa interessierte sich für das Angebot "Lernlabor", weil ihr ein Onkel, der bei Kriminalpolizei arbeitet, schon öfter von der "Spurensuche" und auch vom genetischen Fingerabdruck erzählt hat. Jedenfalls findet sie das alles spannend und könnte sich gut vorstellen, selbst mal in der "Kriminaltechnik" zu arbeiten.

Der "Girls’ Day" im Explo-Lernlabor sei schon im Januar ausgebucht gewesen, hieß es seitens der Agentur für Arbeit als Veranstalter. Eingangs informierten Petra Bölle sowie die Studienberaterinnen Marina Weber und Cornelia Baumann über die sogenannten "MINT"-Berufe, also über jene Tätigkeiten, die mit Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu tun haben. Dann hieß es: In Kleingruppen einen "Auftragszettel" auszufüllen. Dabei ging es darum zu überlegen, welche Berufe zu Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Produkten ineinander greifen. Seien es Autos, Smartphones oder Kosmetikartikel. Mit sechs Schülerinnen ist das Gymnasium Bammental im Lernlabor stark vertreten.

Mathematik nennt die 14-jährige Emilia Krupp als ihr Lieblingsfach. Bei der gleichaltrigen Lea Trumpfheller ist es Physik. Kunst mag sie allerdings auch gern. Beruflich könnte es deshalb auch in Richtung Grafikdesignerin gehen. Dagegen haben sich Lilli Asmuth und Sophie Schmitt vom Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd derzeit auf Chemie "eingeschossen".

Zwei Stunden konzentriertes Arbeiten

Auch die beiden sind 14 Jahre alt und stellen sich bei der Pipettier-Übung schon sehr geschickt an. Rund zwei Stunden dauert das konzentrierte Arbeiten im Lernlabor. Es ist nicht das einzige Ziel der Schülerinnen an diesem "Girls’ Day". Unter anderem auch in der GRN-Klinik in Schwetzingen sowie beim Entsorgungsunternehmen AVR schnuppern sie hinein ins Arbeitsleben.