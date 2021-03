Das geplante „Areal III“ grenzt an das bestehende Gewerbegebiet an. Es umfasst die (hier rot eingerahmten) Ackerflächen südwestlich davon bis zur Bahnlinie und der B 535. Foto: len

Plankstadt. (hab) Das geplante Gewerbegebiet "Areal III" hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für Diskussionsstoff gesorgt. Auf der Tagesordnung stand die Billigung der Stellungnahmen und Einwände aus der Offenlage zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Areal III". Aus der Offenlage im Dezember und Januar waren seitens der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen eingegangen. Befürchtungen des Landwirtschaftsamts konnte man nach Rücksprache mit dem Bauernverband ausräumen.

Dem Einwand der Naturschutzbehörde, die sogenannten Lerchenfenster seien zu klein, kam die Gemeinde entgegen, indem sie eine 2000 Quadratmeter große Ackerbrache nördlich des geplanten Gebiets anlegen wird. Bei den Lerchenfenstern handelt es sich um Flächen, auf denen die landwirtschaftliche Bearbeitung mit Rücksicht auf die Brut der Vögel erfolgen muss. Auch die Sorgen des Straßenbauamts seien durch ein Gutachten ausgeräumt worden, erläuterte Jörg Jacobsen vom Planungsbüro Schöffler. Die Behörde hatte befürchtet, der Verkehrsknoten zwischen der L4144 und der Jahnstraße reiche nicht aus. Die Nachbarkommune Schwetzingen meldete sich ebenfalls zu Wort – wenn auch verspätet. Ihre Einwände betrafen den Lärm, der vom Gewerbegebiet ausgehen wird, sowie Luftschadstoffe und die geplante Gebäudehöhe von maximal 18 Metern.

Jacobsen und der Plankstadter Bürgermeister Nils Drescher wiesen darauf hin, dass deshalb nicht alle Gebäude automatisch 18 Meter hoch seien. Damit wäre die vorgeschriebene Baumassenzahl weit überschritten. "Die Stellungnahmen der Stadt Schwetzingen, unter anderem wegen möglicher negativer Auswirkungen auf ein geplantes Wohngebiet im Bereich der Tompkins-Kaserne, wurden deshalb nicht berücksichtigt", erklärte Jacobsen.

Dass dort überhaupt Wohnhäuser entstehen, ist sehr unwahrscheinlich. Denn in Schwetzingen wird derzeit ein anderes neues Wohngebiet entwickelt: das ehemalige Pfaudler-Areal. "Der Bebauungsplan kann deshalb in seiner vorgelegten Form beschlossen werden", betonte Jacobsen. Einstimmig votierten die Gemeinderäte für den Plan. Viele von ihnen ärgerten sich jedoch über die Einwände der Nachbarkommune. "Im Flächennutzungsplan ist das Areal III enthalten. Das wurde mit der Stimme des Schwetzinger Oberbürgermeisters so beschlossen. Dass uns die Nachbargemeinde jetzt wieder versucht, in die Suppe zu spucken, verwundert uns", wetterte Gerhard Waldwecker von der Plankstadter Liste (Plali). "So etwas vorzubringen, ist infam. Dafür haben wir keinerlei Verständnis." Ulrich Mende (SPD) schlug in die gleiche Kerbe: "Es zeigt sich immer wieder, dass Schwetzingen wenig zimperlich ist, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen", so der Sozialdemokrat: "Fair ist das in diesem Fall nicht."

Die Räte gaben in der Sitzung auch grünes Licht für Auftragsvergaben im Gesamtwert von 3,13 Millionen Euro. Davon entfiel der Löwenanteil in Höhe von 2,8 Millionen Euro auf Planungen zum Ersatzneubau der Mehrzweckhalle. Insgesamt 183.000 Euro gibt die Kommune für Innenverputz- und Fassadenarbeiten bei der Rathaussanierung aus. Dabei gab es wie immer zwei Gegenstimmen von Ulrich Mende und Jutta Schneider aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Sie waren gegen die Rathaussanierung und stimmen deshalb diesbezüglich immer konsequent mit "Nein". Beim Bürgeramt stehen Arbeiten an der Fassade und Vordachabdichtungen an (88.000 Euro).