Wiesloch/Heidelberg. (alb) Der Kleine muss vor seinem gewaltsamen Tod in einer Altwieslocher Wohnung furchtbar gelitten haben. Dafür sprechen die vielen Hämatome an Kopf und Gesicht des acht Monate alten Säuglings. So heißt es im vertraulichen Obduktionsbericht der Rechtsmediziner, der von der Heidelberger Staatsanwaltschaft an die "Bild"-Zeitung durchgestochen ist. In der Anklagebehörde ist der Ärger über den Maulwurf so groß, dass ein Sprecher derzeit keine Anfragen mehr zu dem Fall beantworten will.

Als Täter kommt ausschließlich der 40-jährige Vater des Babys in Betracht. Der arbeitslose Mann war zum Zeitpunkt der Tat – die frühen Morgenstunden des 22. Mai – mit seinem Sohn alleine in der Wohnung und hatte selbst die Polizei über den Tod des Jungen informiert. Der Säugling sei nach "massiver Gewalt" gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

In dem von der "Bild" zitierten Obduktionsbericht heißt es, dass der 40-Jährige zugegeben habe, das Baby mit Schlägen gegen den Kopf getötet zu haben. Weil es nicht mehr aufgehört habe zu weinen. Zuvor soll er behauptet haben, das Kind sei ihm im Treppenhaus aus den Händen gerutscht.

Wie die RNZ aus Ermittlerkreisen erfuhr, stand der drogensüchtige Vater zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte sich eigenen Angaben zufolge von der Geburt an in die Betreuung des Jungen eingeschaltet, den Eltern eine Familienhebamme und eine sozialpädagogische Familienhilfe zur Seite gestellt. Der letzte persönliche Kontakt zum Vater datiert zwei Tage vor dem Tod des Säuglings.

Doch warum nahm das Amt den Kleinen nicht aus der Familie? In der "Bild"-Zeitung heißt es, dass die Hebamme und die Familienhelferin mehrfach pro Woche vorbeigeschaut hätten und ihnen nie Anzeichen für eine Misshandlung aufgefallen seien. Lediglich beim letzten Besuch habe eine Mitarbeiterin eine Beule am Kopf des Kindes entdeckt. Das Baby habe sich selbst mit einem Holzspielzeug verletzt, soll der Vater behauptet haben.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises macht mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen aktuell keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft hat das Jugendamt insofern entlastet, als dass sie keinen Anfangsverdacht für eine strafbare Handlung seitens der Mitarbeiter sieht. Deshalb wurde auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Mutter des Kindes war nach RNZ-Informationen im Februar aus der gemeinsamen Wohnung im Wieslocher Stadtteil Altwiesloch aus- und nach Südbaden umgezogen. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie in der Vergangenheit mehrfach ihren Partner angezeigt. In einem Fall warf sie ihm vor, ihr einen Zahn ausgeschlagen zu haben.

Allerdings blieben die angeblichen Taten wie die Anzeigen für den 40-Jährigen ohne Folgen. Die Verfahren seien eingestellt worden, nachdem die Frau gegenüber der Polizei mehrfach behauptet habe, dass die Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprächen, erklärte ein Behördensprecher.