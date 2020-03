Von Stefan Hagen

Weinheim/Heidelberg. Unter dem Motto "Wir halten zusammen!" stellt die Rhein-Neckar-Zeitung in den kommenden Tagen und in loser Folge verschiedene Aktivitäten vor, die alle ein Ziel haben: Gegenseitige Hilfe und Solidarität in Zeiten des Coronavirus.

Von diesem Gedanken lassen sich auch die Psychologin Sandra Ehret und der ehemalige Lehrer Michael Pyrsch aus Weinheim leiten. "Unser Fokus liegt darauf, Menschen im Umgang mit ihren Ängsten und Sorgen zu unterstützen und einen positiven Austausch zu ermöglichen, der die Zuversicht stärkt und dem Gefühl des Alleinseins entgegenwirkt", betont Ehret.

Zudem biete man Online-Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen an, denen in diesen Tagen die wichtige Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfungen verloren gingen. "Wir wollen unser Fachwissen und unsere Erfahrungen nutzen, um den Menschen in der aktuellen Situation wieder Mut zu machen und eine positive Zukunftsperspektive aufzuzeigen", ergänzt die Psychologin.

Schließlich würden jetzt auch Stück für Stück therapeutische Hilfen und andere Sozialkontakte zurückgefahren. "Wir können und wollen natürlich nicht die entsprechenden Fachleute ersetzen, aber den Betroffenen zumindest das Gefühl geben, dass es Anlaufstellen gibt und sie trotz des sozialen Rückzugs nicht allein sind und Ansprechpartner bei Fragen haben sowie Gleichgesinnte finden können", betont Michael Pyrsch.

Seit Gründung ihrer Facebook-Gruppe "Gemeinsam gegen Corona" am Montag habe man nun bereits rund 150 Mitglieder, und es finde schon ein produktiver und positiver Austausch untereinander statt. "Viele haben Angst und berichten offen über ihre Sorgen oder nehmen über private Nachrichten Kontakt zu uns auf, um sich durch Gespräche Zuspruch und Entlastung einzuholen", sagt Ehret. Da das Angebot online und über Telefon stattfinde, sei man prinzipiell nicht ortsgebunden.

"Wir legen auch Wert darauf, dass jegliche Angebote in der Gruppe selbstverständlich kostenfrei sind und bleiben. Es geht um Solidarität und Gemeinschaft", stellt Pyrsch klar.

Auch immer mehr Vereine setzen ihre frei werdenden Kapazitäten für die Allgemeinheit ein – beispielsweise der SV Nikar Heidelberg. Die Trainer des Schwimmvereins, der aktuell rund 1200 Mitglieder hat, wollen die freie Zeit, die aktuell durch die Corona-Krise anfällt, sinnvoll nutzen und mit viel Engagement anderen Menschen helfen. "Eine Kollegin hat den Aufruf in der RNZ gelesen und mich informiert", sagt Cheftrainerin Heike Hahn. Sie schlägt beispielsweise vor, für ältere Menschen einkaufen zu gehen oder mit einem Kleinbus eventuell Personen zu transportieren. Der Verein freut sich auf Anfragen, die man unter der Kontakt-Mailadresse marketing@sv-nikar.de oder der Rufnummer 06 221/ 47 10 10 entgegennimmt.

