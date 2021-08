Von Volker Knab

Oftersheim. Stefan Lauff schüttelt den Kopf. "Sie hat es wieder so spannend gemacht, die Malaika", sagt er. Es ist kurz nach 5 Uhr morgens. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen vom TSV Oftersheim und Bürgermeister Jens Geiß hat er das Weitsprung-Finale der Frauen bei den Olympischen Spielen in Tokio am Bildschirm live mitverfolgt. Ein paar Sekunden zuvor hat sich Mihambo mit ihrem letzten Sprung vom dritten auf den ersten Platz katapultiert und ihre beiden Konkurrentinnen Brittney Reese (USA) und Ese Brume (Nigeria) auf den zweiten und dritten Platz verwiesen. Aber der Reihe nach.

Mihambos Heimatverein, der TSV-Oftersheim, hat ein kleines Public Viewing im "Bistro Metropol" organisiert. Aufgrund der frühen Uhrzeit – das Finale beginnt um 3.50 Uhr – bleibt die Anzahl an Zuschauer überschaubar. Der Vorstand des TSV ist fast unter sich. Nur zwei weitere sportbegeisterte Oftersheimer und der Bürgermeister sind gekommen, um den olympischen Wettkampf am frühen Morgen mitzuverfolgen. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 in Doha war das anders – aber da fand das Sportereignis auch nicht mitten in der Nacht und während einer Pandemie statt.

Das Weitsprung-Finale der Frauen in Tokio hat sich indessen zu einem regelrechten Krimi entwickelt. Als sich Mihambo im letzten von insgesamt acht Durchgängen zum Anlauf bereit macht, steigt die Spannung. "Passt auf: Bisher war noch kein Sieben-Meter-Sprung dabei. Der kommt jetzt", meint TSV-Vorstand Klaus Dolderer. "Da geht noch was. Auf, Daumen drücken!", feuert sein Kollege Markus Lauff die kleine Runde an. "Die Reese war schon mal Olympiasiegerin. Aber Du schaffst das, Malaika!", meint sein Bruder. Die Umstehenden nicken. Zu diesem Zeitpunkt hält es im "Bistro Metropol" keinen mehr auf seinem Barhocker. "Was der Malaika jetzt wohl durch den Kopf geht?", fragt Stefan Lauff. Dann folgt der Sprung, und ein lautes "Ja" hallt durch den Raum. Das könnte reichen, um in Führung zu gehen. Tatsächlich: 7,00 Meter.

Allerdings haben die beiden verbleibenden Konkurrentinnen ihren letzten Sprung noch vor sich. Es folgt eine kurze Zitterpartie – und dann das Aufatmen: Sowohl Brume als auch Reese kommen nicht an Mihambos Wert von sieben Metern heran. Der Jubel im "Bistro Metropol" kennt keine Grenzen mehr. "Wieder mit dem letzten Sprung – unglaublich", kommentiert Jens Geiß und ballt die Fäuste. "Und vor allem wieder mit sieben Metern", ergänzt Markus Lauff.

Wie die Gemeinde ihre Olympiasiegerin nun wohl ehren wird? Dem Bürgermeister schwebt ein Absprungbrett im Gemeindepark vor, das ein örtlicher Handwerksbetrieb anfertigen soll. Die Idee kam Geiß bereits nach der Leichtathletik-WM 2019. Die Corona-Pandemie habe das Vorhaben bislang jedoch verhindert. Ausgehend von diesem Absprungbrett, möglicherweise aus Edelstahl, will der Bürgermeister den WM-Sprung der Oftersheimerin in Originallänge am Boden visualisieren und mit einer entsprechenden Erläuterung versehen. "Ich hatte damals sogar schon ein Modell aus Pappe angefertigt", erzählt Geiß. "Jetzt muss ich wohl ein zweites Brett für den Olympiasprung in Auftrag geben." Was die junge Oftersheimerin bisher erreicht habe, sei unglaublich. "Erst Weltmeisterin und jetzt sogar Olympiasiegerin", sagt er und fügt bedauernd hinzu: "Schade, dass im Stadion keine Zuschauer zugelassen waren. Für die Athleten ist das sicherlich ein unbeschreibliches Gefühl."

Auch die Verantwortlichen vom TSV sind mächtig stolz auf "ihre" Malaika. "Es war eine großartige Leistung", sagt Markus Lauff. "Ich habe gehofft, dass es nicht wieder so spannend wird, aber das war zu befürchten." Er habe Mihambo gewünscht, dass sie mit dem Wettkampfergebnis zufrieden ist, ergänzt sein Bruder Stefan. "Und ich denke, das ist sie auch. Ich glaube, mit der Goldmedaille bei Olympia hat sie sich einen Traum erfüllt." Das Verhältnis zwischen der Profisportlerin und ihrem Verein ist nach wie vor hervorragend. Bis vor wenigen Monaten kam die Olympiasiegerin auch immer wieder zum Trainieren auf das Sportgelände des TSV Oftersheim. Im März hätten sie Mihambo dort zum letzten Mal bei einem Foto-Shooting getroffen, berichten die Lauff-Brüder. Zurzeit läuft der Kontakt über E-Mail.

Für die Übertragung des Olympia-Finales in der Gaststätte musste der Bürgermeister den TSV-lern extra eine Genehmigung erteilen. "Von 3 bis 6 Uhr morgens herrscht in Baden-Württemberg Sperrzeit", erklärt er schmunzelnd. Aber bei besonderem örtlichem Interesse könne diese von der Gemeinde aufgehoben werden. "Das haben wir in diesem Fall natürlich gemacht."

Wie der offizielle Empfang für Malaika Mihambo in Oftersheim nach ihrer Rückkehr aus Tokio aussehen könnte, ist derzeit noch unklar. "Irgendetwas wird stattfinden, das ist sicher", erklärt eine Rathaussprecherin auf Anfrage. "Aber noch ist alles offen." Ob Malaika Mihambo einmal Ehrenbürgerin von Oftersheim wird? Dazu möchte sich Jens Geiß am frühen Dienstagmorgen noch nicht äußern.