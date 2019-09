Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Zehn Jahre lang hat Maikel Asaad in Ägypten als Busfahrer gearbeitet. Jetzt ist er von der Straße auf die Schiene umgestiegen und lenkt Straßenbahnen. Möglich gemacht hat dies eine Kooperation zwischen Arbeitsagentur Mannheim, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und der Abendakademie. Das speziell für Mannheim entwickelte Projekt war 2017 sozusagen aufs Gleis gesetzt worden, um geflüchtete Menschen dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren. "Mit viel Herzblut", wie RNV-Personalleiter Steffen Grimm betont. Und auch nicht ganz ohne Eigennutz.

"Wir hatten die geflüchteten Menschen und die RNV hatte den Bedarf an Arbeitskräften", beschreibt Ulrich Manz, Vorsitzender der Geschäftsführung in der Agentur für Arbeit, die Ausgangssituation. Ebenfalls eingebunden ins "Mannheimer Modell" wurde die Abendakademie mit ihren Deutschkursen. Jetzt ist die erste Runde abgeschlossen und das Fazit aller Beteiligten fällt durchweg positiv aus.

Zehn junge Männer aus Kriegs- und Krisengebieten waren mit einem zwölfwöchigen Praktikum gestartet. Sieben von ihnen erhielten anschließend einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag als Fahrausweisprüfer. Dass am Ende nur drei von ihnen die innerbetriebliche Ausbildung zum Stadtbahnfahrer gemacht haben und dauerhaft bei der RNV angestellt werden, trübt die Bilanz deshalb nicht, weil nach Auskunft von Manz auch die übrigen Teilnehmer nicht auf der Strecke geblieben sind. Entweder seien sie auf dem Arbeitsmarkt angekommen oder hätten zumindest einen großen Schritt ins Erwerbsleben gemacht. "Einer hat sich mittlerweile für eine Tätigkeit als Lagerist entschieden, ein anderer studiert", nennt er Beispiele.

Für Familienvater Asaad, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt, ist die erfolgreiche Teilnahme am Projekt gleichbedeutend mit dem Aufbau einer beruflichen Existenz. Das sehen auch Mehboob Hashim, gelernter Hotelfachmann aus Pakistan, und Mustafa Badawi so. "Hoffentlich öffnen auch andere Firmen ihre Türen für geflüchtete Menschen", wünscht sich Badawi, der beim syrischen Militär eine Ausbildung in Elektrotechnik absolvierte und seit fünf Jahren in Deutschland lebt. Dass er vor der innerbetrieblichen Ausbildung zum Stadtbahnfahrer zunächst Teil eines Teams aus erfahrenen Kollegen war, das in den RNV-Bahnen als Fahrausweisprüfer im Einsatz war, sei für ihn eine gute Vorbereitung gewesen, um das Streckennetz kennenzulernen und seine Sprachkenntnisse zu erweitern. "Auch wenn die Leute hier manchmal anders sprechen als das Hochdeutsch, das ich in der Abendakademie lerne", erzählt der neue Stadtbahnfahrer schmunzelnd. Während der zwei Jahre als Kontrolleur lernten er und seine Kollegen zudem die Linien- und Tarifsysteme des ÖPNV-Unternehmens in deutscher Sprache, absolvierten den Führerschein der Klasse B und entwickelten Routine im Arbeiten im Schichtdienst.

"Als Unternehmen sind wir multinational unterwegs. Wir haben Fahrgäste aus aller Herren Länder, und die Sprachkompetenz unserer neuen Kollegen hat sich im Projekt oft als wertvoll erwiesen", sagt Grimm. Er spricht daher von einem "Modell der Zukunft", das nahtlos fortgesetzt werde. Die nächsten fünf geflüchteten Menschen haben ihr dreimonatiges Praktikum bereits hinter sich und sind als Fahrausweisprüfer im Einsatz. Wünschen würden er und Manz sich, dass sich auch junge Frauen mit Fluchterfahrung für das Angebot interessieren. "Der Frauenanteil im Fahrdienst liegt aktuell bei 25 Prozent. Das würden wir gern steigern", so Grimm.

Auf die Nachfrage, ob geplant sei, das mit der RNV entwickelte Modell auf weitere Unternehmen zu übertragen sagt Manz, dass man aktiv dafür werbe. "Die Agentur für Arbeit sucht Firmen, die den Mut und die Aufgeschlossenheit haben, geflüchteten Menschen den Einstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen" bestätigt er.

"Am Ende haben alle etwas davon", erklärt Manz. Also nicht nur die Geflüchteten und die beteiligten Unternehmen, sondern die gesamte Gesellschaft, da Menschen in Arbeit und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gebracht würden - als Arbeitnehmer, die in die Sozialsysteme einzahlen und ihre Familien selbstständig ernähren können.