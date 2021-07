Von Stefan Hagen

Eppelheim/Rhein-Neckar. Ende Juni, Anfang Juli 1945: Der Zweite Weltkrieg war in Europa gerade erst vor einigen Wochen zu Ende gegangen. Eine Zeitenwende stand an. Endlich Frieden und endlich wieder Raum für (bescheidene) Träume. Wie heutzutage gehörte zu den sehnlichsten Wünschen der Heranwachsenden dieser Tage ein fahrbarer Untersatz – was bei den damaligen Verhältnissen allerdings utopisch erschien. Manfred Keller aus Eppelheim ist in dieser Zeit aufgewachsen und erzählt, wie er 1949 den Führerschein gemacht hat.

Manfred Keller mit seinem BMW-Motorrad. Foto: privat

"Es war die Zeit ohne Post, ohne Telefon, ohne Züge", erinnert sich Keller. "Nur wer ein noch brauchbares Fahrrad hatte, war mobil", betont er. Die damalige schulfreie Zeit habe er im Heimatort seines Vaters, in Ittlingen, verbracht. Eines schönen Tages sei plötzlich ein uniformierter Polizist auf dem Bauernhof seines Onkels erschienen und habe ganz offiziell wirkend in seiner Aktentasche gekramt. "Sie haben ein Motorrad BMW 200, das ich hiermit beschlagnahme. Das benötige ich für Dienstzwecke", habe er anschließend staatstragend verkündet, erzählt Manfred Keller.

Widerwillig habe seine Tante den Ordnungshüter dann zum Motorrad geführt. "Er hat es sich genau angeschaut und schließlich mitgebrachtes Benzin in den Tank geschüttet", erzählt der Eppelheimer. Den Motor habe er aber nicht zum Laufen gebracht und daraufhin die Abholung der Maschine für die nächsten Tage angekündigt.

Sein Vater habe zu dieser Zeit in der damaligen Firma Reisig in Heidelberg in der Fahrtgasse, unweit des späteren RNZ-Gebäudes in der Hauptstraße, gearbeitet. Als Gurkeneinlegerei habe die Firma mehrmals wöchentlich bei den Bauern im Umkreis die Gurken eingesammelt. "Einige Stunden nach dem Vorfall mit dem Polizisten wurde ich von solch einem ,Gurken-Lkw’ bei meinem Onkel abgeholt und nach Hause gebracht."

Dort habe er natürlich sofort erzählt, was passiert sei. Sein Vater habe zwar selbst nie ein Motorrad gewollt, "weil er der Meinung war, dass Fahren erst bei vier Reifen beginnt", aber in diesem Fall habe er schnell reagiert und seinen Einfluss in Heidelberg in die Waagschale geworfen. "Er hat ebenfalls einen Antrag auf Beschlagnahmung des Motorrads gestellt – und Erfolg damit gehabt", erzählt Keller weiter. Bereits zwei Tage später habe er das Kraftrad von einem "Gurkensammel-Lkw" abholen lassen. Anschließend musste das Motorrad behördlich zugelassen und auch genutzt werden. "Vaters Begeisterung über das Motorrad hielt sich weiter in Grenzen. Ich aber fand es wunderbar", schwärmt der mittlerweile 89-Jährige. Bei seinem richtigen Start ins mobile Leben sei er gerade einmal 16 Jahre alt gewesen. "Da habe ich meinen ,Motorradführerschein’ gemacht, man durfte in diesem Alter damit Maschinen bis 250 Kubik fahren", erzählt er der RNZ. Von da an sei ein Rollentausch angesagt gewesen. "Vater saß mit Rucksack hinten, ich vorne. Es war herrlich, auf den damals fast leeren Straßen zu fahren, auf denen man Hühnern und Bauernfuhrwerken ausweichen musste", schmunzelt er.

Aber wie lief denn damals eine Führerscheinprüfung ab? "Die Theorie wurde in einer Waschküche im Gebäude neben dem Heidelberger Rathaus abgefragt", erinnert sich Keller. Auch die spätere praktische Prüfung für die Klasse 1 werde er niemals vergessen. Mit einer geliehenen 350er Horex sei er hinter dem Fahrschulauto hergefahren. "Bereits nach einigen Hundert Metern Fahrt schickte man mich kopfnickend zurück. Offenbar war der Motorrad-Auspuff zu laut." Hauptsache bestanden, lautete sein Fazit. Auch an die Strecke seiner Prüfung für den Lkw-Führerschein Anfang der 1950er Jahre kann er sich noch lebhaft erinnern. "Mit einem firmeneigenen Fünf-Tonner-Lkw ging es ab Heidelberg Fahrtgasse durch die Plöck, dann den Schlossberg hoch. Dort wurde gewendet, und über die Seminarstraße ging es durch enge Altstadtgassen und die Hauptstraße wieder zurück." Die Prüfungen, erzählt er abschließend, hätten rund 100 Mark gekostet.

