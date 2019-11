Von Marco Partner

Darmstadt. Urteilsspruch beim Fuchsbuckel-Prozess: Der wegen Mordes angeklagte 19-Jährige aus Groß-Bieberau muss eine sechs Jahre und vier Monate währende Haftstrafe verbüßen. So lautet das von der richterlichen Instanz gefällte Urteil. Der Angeklagte verursachte am 30. Dezember 2018 bei einem Fluchtversuch auf der A5 beim Einscheren in den kleinen Autobahn-Parkplatz unweit von Heppenheim einen tödlichen Unfall. Eine 39-jährige Frau verstarb an den Folgen der Kollision, ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt. Nach Absitzen der Gefängnisstrafe wird eine fünfjährige Führerscheinsperre gegen den Angeklagten verhängt.

Die Staatsanwaltschaft forderte bei ihrem Plädoyer zuletzt eine neunjährige Haft nach Jugendstrafrecht. Das Urteil fällt nach Angaben von Richter Marc Euler nun „deutlich geringer“ aus. Dennoch bleibt es beim Mord-Urteil, der Angeklagte habe bei der Verfolgungsjagd vor der Silvesternacht bewusst das Leben anderer aufs Spiel gesetzt, als er mit rund 150 Kilometer pro Stunde überraschend und „in letzter Sekunde“ in den kleinen Parkplatz einbog. „Sie haben das letzte Mittel gewählt, komme was da wolle. Es war zwischen den Jahren davon auszugehen, dass der Parkplatz nicht menschenleer war“, begründet Euler sein Urteil am 13. Verhandlungstag.

Am späten Nachmittag des 30. Dezember 2018 begab sich der damals 18-Jährige auf eine folgenschwere Flucht. Als ihn eine Zivilstreife vor der Raststätte Alsbach zum Anhalten aufforderte, drückte der Fahrer zur Vertuschung mehrerer Straftaten aufs Gas. Der junge Mann aus Groß-Bieberau besaß keinen Führerschein und war mit einem abgelaufenen Kurz-Kennzeichen sowie gefälschten Kfz-Briefen unterwegs. Erst eine Woche zuvor war er mit exakt denselben Strafvergehen ertappt worden. Nun befürchtete er eine Gefängnisstrafe und einen starken Vertrauensbruch zu seinen Eltern.

Mit bis zu 180 Stundenkilometern raste er über die A5, als sich eine zweite Streife an ihn heftete und er realisierte, dass er die Polizei nicht abschütteln könne, spielte er laut zu Prozessbeginn vorgetragener Einlassung mit dem Gedanken, auf den Parkplatz Fuchsbuckel aufzufahren, zu parken und zu Fuß in das angrenzende Waldstück zu fliehen, um sich zu verstecken.

Mit 150 km/h bog er in den Fuchsbuckel-Parkplatz ein. Doch statt abzubremsen, knallte der damals 18-Jährige an die rechte Bordsteinkante, geriet ins Driften und krachte mit immer noch 110 km/h gegen einen Familienwagen aus Düsseldorf.

Der Vater war kurz zuvor ausgestiegen, doch auf der Rückbank saßen eine 39-jährige Frau und sein zehnjähriger Sohn. Die Frau verstarb zwei Stunden nach dem tragischen Unfall im Heidelberger Klinikum, der Sohn wurde schwer verletzt. „Jeder hätte Opfer ihres verantwortungslosen Verhaltens werden können“, so Richter Euler.

Update: Montag, 4. November 2019, 13.50 Uhr