Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. Ein anspruchsvolles Wanderwochenende mit Familie und Freunden in den Alpen hat Susanne gerade hinter sich, als sie sich mit rund 30 anderen Frauen auf den Weg von Bretten nach Eppingen macht. Die Diplommathematikerin aus Heddesheim will einfach mal erleben, wie sich eine mehrtägige Wanderung durch unsere Region anfühlt. Da kommt die Eröffnungstour einer weiteren Teilstrecke des Frauenpilgerwegs gerade recht. Im Jahr 2017 startete die Evangelische Landeskirche dass Projekt "Pilger-Schön". Unter diesem Titel ist auch das handliche Begleitbuch zur jeweiligen Etappe erhältlich.

Treffpunkt für die Tour ist das Melanchtonhaus in Bretten. Der Humanist, Reformator und Universalgelehrte Philipp Melanchton soll ein besonders inniges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben. Doch sie ist nur auf einem einzigen Gemälde im Haus abgebildet. "Deshalb begeben wir uns ja auf die Suche nach weiblichen Spuren", so Kirchenrätin Anke Ruth-Klumbies bei der kleinen Andacht vor Ort. Großvillars (ein Waldenser-Ort), Oberderdingen, Kürnbach, Sulzfeld und Eppingen sind die Stationen an drei Tagen. Mit dabei ist Corinna Lochmann aus Karlsruhe, die im Auftrag der Landeskirche den Frauenpilgerweg konzipiert.

Hintergrund Badischer Frauenpilgerweg Die Etappen des Frauenpilgerwegs im Überblick - in Klammern Jahr der Eröffnung: > 1. Etappe: Von Wertheim nach Mosbach (2018/wurde rückwirkend zur 1. Etappe erklärt) > 2. Etappe: Von Mosbach nach Heidelberg (2017/wurde rückwirkend zur 2. Etappe erklärt) > 3. Etappe: Heidelberg-Ladenburg/ Weinheim-Mannheim [+] Lesen Sie mehr Badischer Frauenpilgerweg Die Etappen des Frauenpilgerwegs im Überblick - in Klammern Jahr der Eröffnung: > 1. Etappe: Von Wertheim nach Mosbach (2018/wurde rückwirkend zur 1. Etappe erklärt) > 2. Etappe: Von Mosbach nach Heidelberg (2017/wurde rückwirkend zur 2. Etappe erklärt) > 3. Etappe: Heidelberg-Ladenburg/ Weinheim-Mannheim (2019) > 4. Etappe: Heidelberg-Südliche Kurpfalz-Kraichgau-Bretten (2019) > 5. Etappe: Bretten-Bruchsal-Karls- ruhe-Pforzheim (2020) > 6. Etappe: Pforzheim-Karlsruhe/Land-Baden-Baden und Rastatt (2021) > 7. Etappe: Baden-Baden und Rastatt-Ortenau (2022) > 8. Etappe: Emmendingen-Freiburg- Breisgau-Hochschwarzwald (2023) > 9. Etappe: Breisgau-Hochschwarzwald-Markgräflerland-Hochrhein (2024) > 10. Etappe: Hochrhein-Breisgau-Hochschwarzwald-Villingen (2025) > 11. Etappe: Hochrhein-Konstanz-Überlingen Stockach (2026) (RNZ)

Bis 2026 soll das Projekt vollendet sein. Die Pfarrerstochter, Diplomingenieurin von Beruf, geht deshalb regelmäßig auf Entdeckungsreise. Auch nach sogenannten Kraftorten. Weil sie sich auch mit der Geomantie - eine Form des Hellsehens - beschäftigt, ist sie überzeugt, dass es solche Orte gibt.

Kirchenbaumeister von einst orientierten sich jedenfalls an dem überlieferten Wissen. In Kürnbach werden die Frauen dann einiges über Friederike Hauffe (1801-1829) erfahren, die als "Seherin von Prevorst" bekannt wurde, nachdem der Arzt Justinus Kerner aus Weinsberg seine Beobachtungen ihrer Trance-Zustände in einem Buch veröffentlicht hatte. Aus Kürnbach kam auch die "Löfflerin" (Friederike Löffler) als erste Frau, die Kochbücher veröffentlichte. Ihr Erstlingswerk erschien 1791 unter dem Titel "Ökumenisches Kochbuch für Frauenzimmer" und hatte revolutionären Charakter. War dort gute Küche doch einfach erklärt. So eine Pilgertour ist also durchaus lehrreich.

Sie ist aber auch das Eintauchen in die Natur, die Andacht im Wald, den Gedanken freien Lauf lassen - und schweigen. Man stelle sich einfach mal 30 Frauen vor, die sich gerade so gar nichts zu erzählen haben. Das funktioniert zumindest etappenweise und ist nur ein Teil der Übung. Unterwegs oder beim Abendessen geht es natürlich auch lebhaft zu. Dass sich die Pilgerinnen ausgerechnet an einem Freitag, den 13., auf den rund 30 Kilometer langen Weg machen, bringt kein Unglück. Im Gegenteil. Das Wetter ist wunderschön, die Andacht in der Wallfahrtskapelle auf dem Ottilienberg bei Eppingen ein besonderes Erlebnis. Dass Corinna Lochmann ein sogenanntes "Sprenghorn" im Gepäck hat, wird sich beim Besuch der Ravensburg bewähren. Das laute Signal (das früher bei Sprengungen zum Einsatz kam) hören auch die Frauen, die sich noch oben auf dem Turm befinden, als die Gruppe weiter gehen will. Etappe drei des Frauenpilgerwegs führt bis zur Burg Steinsberg bei Sinsheim. Das Buch dazu erscheint nächstes Jahr.