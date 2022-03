Von Sandra Kettenmann

Metropolregion. "Macht wird als unweiblich angesehen", sagt die Ex-SPD-Familienministerin Renate Schmidt in dem Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen". Das Gegenteil beweist die 78-Jährige in ihrer politischen Laufbahn als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bis 2005. Und auch in unserer Region wird Politik von Frauen gestaltet. Frauen mit Macht. Im Gespräch äußern sich die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (SPD) und die Landtagsabgeordneten Theresia Bauer (Bündnis 90/Die Grünen) aus Heidelberg und Christiane Staab (CDU) aus Walldorf über die Rolle der Frau in der heutigen Politik.

Isabel Cademartori. Foto: zg

Welches Geschlecht der Macht zugeordnet wird, spielt in den Antworten aller drei Frauen weniger eine Rolle. Viel wichtiger ist der verantwortungsbewusste Umgang. Gerade in der aktuellen Situation in der Ukraine sind die fatalen Auswirkungen eines Machtmissbrauchs deutlich zu sehen. "Wir erleben gerade, was es bedeutet, wenn ein Mensch Macht besitzt und verantwortungslos damit umgeht", äußert sich Christiane Staab. "Rein egoistisch getrieben und ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist die allerschlimmste Form von Machtausübung." Auch wenn der Machthaber in diesem Fall männlich ist, sind Frauen keineswegs machtlos.

> 2021 ist die gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern in keinem Parlament gegeben. > 31,4 Prozent der Bundestagsabgeordneten sind Frauen (223 Frauen / 486 Männer). > 32 Prozent sind im Länderparlament vertreten. > Auf der kommunalen Ebene sind es durchschnittlich nur 23 Prozent. > Nur jedes zehnte Rathaus hat eine Bürgermeisterin. > Im weltweiten Ranking liegt Deutschland mit einem Frauenanteil in den Parlamenten mit rund 35 Prozent auf Platz 42 von 188. Die höchste Frauenquote in der Europäischen Union haben Schweden (47 Prozent) und Finnland (46 Prozent).

[-] Weniger anzeigen

"Das ist einfach Steinzeit"

Die Gründe für die geringe Frauenquote erweisen sich in den Gesprächen mit den drei Politikerinnen als vielschichtig. Christiane Staab sieht das Problem in der Sitzungskultur und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zeit ist hier das ausschlaggebende Stichwort. Die vergangenen zwei Jahre zeigten deutlich, dass alte Rollenbildern in unserer Gesellschaft immer noch gefestigt sind. Ein Großteil der Frauen blieb zu Hause und betreute die Kinder, arbeitete parallel im Homeoffice und erledigte den Haushalt. Wie soll da noch Zeit für ein Ehrenamt sein?

Christiane Staab (CDU). Fotos: privat

Christiane Staab: "Ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit wäre, Frauen für die Politik zu gewinnen, wenn mehr Treffen online stattfinden würden. Ich kann abends mit den Kinder noch essen, kann sie ins Bett bringen und dann meinen Rechner anschalten und der Sitzung virtuell folgen." Sie fordert von der Politik ein Umdenken für eine familienfreundlichere Politik. "In Ländern wie Schweden findet keine Plenarsitzungen oder Gremiensitzungen nach 17 Uhr statt." Frauen und Männern mit familiären Verpflichtungen könnte eine solche Regelung entgegenkommen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Ehrenamt erleichtern. Stark kritisiert sie das Verbot von Babys im Plenarsaal. "Das ist einfach Steinzeit und hat nichts mit der Würde des Parlaments zu tun."

Mit mehr Frauen in der Politik würde sich auch die Gewichtung der Themen verändern, ist sich Staab sicher. Denn die eigene Sichtweise wird geprägt von dem täglich Erlebten. Somit habe ein Elternteil, das sich mit der Kindererziehung beschäftige, andere politische Anliegen, als ein Berufspendler der täglich im Stau stehe. Mehr Frauen in der Politik würde demnach mehr Politik für Frauen bedeuten.

"Wir brauchen mutige Männer"

Theresia Bauer sieht das überwiegende Problem in den parteilichen Strukturen. Den größten Frauenanteil haben im Bundestag die Grünen mit 59,3 Prozent und die Linke mit 53,8 Prozent. Das Schlusslicht bilden die Union mit 23,4 Prozent und die AfD mit 13,4 Prozent. "Man kann klar erkennen, wo ein wirklicher Wille ist, da kommen Frauen auch voran", bekräftigt Bauer.

Theresia Bauer (Grüne). Foto: dpa

Das eine ist die Organisation, das andere ihre Mitglieder und dazu gehören auch ihre männlichen Kollegen. "Wir brauchen mutige Männer und wir brauchen unsere politischen Organisationen, die sich zur Aufgabe stellen, unsere gesellschaftlichen Muster zu durchbrechen. Das kann man nicht alleine machen. Man kann sich alleine trauen, aber am Ende schaffen wir das nur gemeinsam."

"Man braucht ein dickes Fell"

Im Gegensatz zu Christiane Staab und Theresia Bauer ist Isabel Cademartori erst seit 2012 politisch aktiv und seit letztem Jahr Mitglied des Bundestages. Sie versucht einen anderen Weg zu gehen und das traditionelle Rollenbild zu durchbrechen. "Ich mache Verkehrspolitik, Wohnen und Bauen und Stadtentwicklung. Und mein SPD-Kollege hier im Landtag ist Bildungspolitischer Sprecher."

Sie sieht einen weiteren Grund für die geringe Frauenquote in den sexistischen Denkmustern der Gesellschaft. "Man braucht ein dickes Fell. Man muss Kritik gut wegstecken können und nicht zulassen, dass es am eigenen Selbstwertgefühl kratzt." Für Cademartori ist der Wandel aber bereits sichtbar. Aktuell im Kleinen, Rückblickend sind es aber Dimensionen. "Wenn man bedenkt, womit sich Angela Merkel zu Beginn ihrer Karriere auseinandersetzen musste oder womit Politikerinnen vor Jahrzehnten zu kämpfen hatten, kann man wirklich sagen, dass sich hier schon einiges getan hat."

Das Mädchen und der ungezogene Junge

Mit dieser Form der Kritik müssen sich weibliche und männliche Politiker auseinandersetzen. Dabei werden Klischees bedient und Bilder im Kopf gefestigt. Angela Merkel bezeichnete man zu Beginn ihrer Karriere als "Kohls Mädchen". Später war sie die "Mutti der Nation". Olaf Scholz blieb der Beiname "Papi" bisher erspart.

Als junge Politikerin kennt Isabel Cademartori diese Verniedlichungsformen und spricht darüber, wie sie sich zu Beginn behaupten musste. "Ich musste beweisen, dass ich keine ‚junge Dame‘, sondern eine Frau bin. Eine Frau, die Wahlerfolge für die SPD in Mannheim verzeichnet hat." Dass Verniedlichungsformen der Bagatellisierung dienen und ein "nicht ernst genommen werden" beinhalten, bestätigt auch Theresia Bauer: "Das ist im politischen Kampf an der Tagesordnung." Es sei eine rhetorische Methode, einem die Kompetenz abzusprechen – Frauen wie Männern. Ein aktuelles Beispiel ist Gerhard Schröder. In den vergangenen Tagen wurde er aufgrund seines Verhaltens als Sturkopf bezeichnet und damit das Bild des ungezogenen Jungens geschaffen.

Weltfrauentag: Vier Fragen an drei Politikerinnen aus der Region Redaktion, Kamera und Produktion: Sandra Kettenmann

Christiane Staab erinnert sich dabei an eine flapsige Bemerkung, die sie in ihrem Amt als Bürgermeisterin von Walldorf tätigte. "Ich bin doch nicht die Mutti von Walldorf", sie lacht bei der Aussage und erinnert sich an den Grund für diese Aussage: "Weil Bürgerinnen und Bürger mit Wünschen an einen herantreten, die oft so weitreichend sind, dass man sich fragt, wo bleibt hier die Eigenverantwortung." Genauer ging es um die Verkehrserziehung und die Sicherheit von Kindern.

Staab kritisiert dabei die Mentalität in der Gesellschaft, dass der Staat für alles zuständig sei. Schulen und Kindergärten sollten nicht nur bilden, sondern auch erziehen. Aufgaben, die früher in der Familie angesiedelt seien, gäbe man nun in die Verantwortung von Einrichtungen, Kommunen und dem Staat.

"Der Staat kann nicht alles richten und der Staat will auch gar nicht alles richten. Und ich glaube, niemand will ernsthaft einen Staat, der das Leben für einen bestimmt und vorgibt, wie man zu sein und wie man sich zu verhalten hat." Den Beinamen "Mutti" ordnet sie demnach einem Bild der Verantwortung zu. Einem Bild mit sehr viel Macht. Theresia Bauer: "Wenn man mal in Familienkategorien denkt, sind Mütter alles andere als machtlos. Und so ist es in der Politik auch."